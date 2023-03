Lyt til artiklen

Mads Mensah er både håndboldstjerne og far til tre små børn. Savnet af børnene bliver stort efter en lang slutrunde, og det kan være lidt af en udfordring at komme tilbage til hverdagen efter en hæsblæsende og vild VM-triumf.

31-årige Mads Mensah bor i Flensborg sammen med sine kone og tre børn, hvor han til daglig tørner ud for den tyske storklub Flensburg-Handewitt. Her skulle Mads Mensah lige vænne sig til en hverdag som familiefar og håndboldspiller på samme tid igen.

»Det er altid lidt hårdt at komme hjem, når man knap har kunnet tage vare på sig selv, og så venter der en normal hverdag igen. Når man får styr på den og kommer ind i rytmen, så synes jeg, det har været rigtig fedt at komme hjem,« fortæller Mads Mensah.

Den rutinerede landsholdsspiller gør det klart, at tilvænningen til en normal hverdag – og at man samtidig kan præstere på håndboldbanen fra den dag, man vender hjem fra slutrunden – afhænger meget af, hvordan man blev sendt af sted.

»Det er meget forskelligt fra person til person, hvor godt man kommer af sted, og hvad der venter, når man kommer tilbage. Det gik godt i klubben, da jeg tog af sted, så jeg glædede mig til at komme hjem og bygge videre på det.«

Anderledes hårdt var det for Mads Mensah at skulle få hverdagen til at fungere med pleje og opmærksomhed til tre små børn. Han blev far første gang far til datteren Asta i marts 2019. I august 2020 fik parret datteren Edit, og i august 2022 kom sønnen Aksel til verden.

»Det er selvfølgelig nok efterhånden det, som jeg synes var den største udfordring. Man har været væk i lang tid, og mine børn er også ret små, men jeg kunne godt mærke det på dem, da jeg kom hjem,« siger Mads Mensah og fortsætter:

»Der er sket meget med Aksel – og selvfølgelig også pigerne – så det skal man selvfølgelig lige finde ind i og respektere, at det tager lidt tid både for dem og for mig komme ind i det igen, men det er egentlig gået ret fint.«

Ren håndboldmæssigt har Mads Mensah nemmere kunnet glide ind i hverdagen igen. Det skyldes ifølge ham selv den erfaring, som han trods alt har med slutrunder med landsholdet, hvor det blandt andet er blevet til tre gange VM-guld.

»Kontrasten er stadig stor, men der ventede også bare nogle rigtig vigtige kampe for os, så det var egentlig fedt at have kniven for struben med det samme igen. Nogle gange kan det tage pusten helt fra dig at være med til en stor slutrunde, men andre gange giver det derimod ny energi og lyst, som det har givet mig denne gang.«