Hans Lindberg er tilbage i landsholdsvarmen, efter han overraskende blev vraget til VM i januar.

Dengang lagde den erfarne fløjspiller ikke skjul på sin enorme skuffelse over, at Nikolaj Jacobsen så bort fra ham til guldforsvaret i Egypten.

I et interview med B.T. forklarede Lindberg blandt andet, at dele af landstrænerens argumentation var 'noget vrøvl'.

Forholdet til Nikolaj Jacobsen har dog ikke lidt nogen skade, understreger Lindberg, og derfor har der heller ikke været brug for at rense luften forud for denne uges samling, hvor Danmark skal møde Nordmakedonien i to EM-kvalifikationskampe.

Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Foto: TT NEWS AGENCY

»Jeg er nok ikke den første – og bliver nok heller ikke den sidste – håndboldspiller, som bliver skuffet i situationer, hvor man bliver valgt fra. Men nu er jeg med her, og alt andet lige er det nemmere at vise sig frem, når man er med, end når man ikke er med,« siger Lindberg.

Nikolaj Jacobsen fastslår også, at der ikke har været behov for at finde fredspiben frem. Landstræneren forstår nemlig godt Hans Lindbergs reaktion.

»Spillerne skal have lov til at være skuffede. Det skal Hans også. Hans havde spillet rigtig godt og kunne med rette sige, at han havde gjort det mindst lige så godt som Johan (Hansen, red.) og Lasse (Svan, red.). Som sagt så er der nogle ting, der spiller ind i en udtagelse, og en af de ting er jo, at Johan er en af dem, vi tror på i fremtiden, og Lasse er vores viceanfører, som har mange andre funktioner uden for banen. Så derfor trak Hans det korteste strå i januar,« siger Jacobsen og tilføjer:

»Nu har Lasse brug for en pause, og så er jeg glad for, at Hans stadig vil stå til rådighed. Hans har stadig – og viser det hver weekend – kvaliteterne til at spille på landsholdet.«

Hans Lindberg har været fast slutrunde-inventar siden 2007, og derfor var det en uvant oplevelse for ham at bruge denne januar på at sidde i sofaen og følge sine mangeårige holdkammeraters guldtogt i Egypten.

»Jeg så da kampene, men jeg skal da være ærlig og sige, at de første mange kampe, der slukkede jeg efter 20 minutter, men det var mest af alt, fordi det var lidt for nemt og lidt kedeligt, hvis man kan sige det på den måde. Der var Danmark simpelthen for gode mod de andre modstandere. Så det var ikke specielt spændende. Ellers så fulgte jeg med og så kampene og heppede på dem,« siger Hans Lindberg og fortsætter:

»Det er selvfølgelig klart, at det var en af de ting, hvor jeg tænkte: 'Hvordan reagerer jeg egentlig i sådan en situation?'. 'Hvordan er det?'. 'Er det hårdt at se på?'. Men det var egentlig ret nemt. Der er en masse gutter og folk i staben, som jeg håber det bedste for, uanset om jeg er en del af det eller ej.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Er det så også nemt at komme tilbage til truppen nu, eller føler du, at du skal bevise noget ekstraordinært den her gang?

»Det må vi jo se, nu har vi jo kun været samlet i halvanden time, haha… Men jeg tror, det er rimeligt nemt.«

»Men det er sgu svært at svare på. Det handler om at gå på banen og præstere og gøre de ting, der bliver forventet af en – og måske gøre lidt mere. Så det vil jeg da prøve på,« siger Hans Lindberg.

Den første mulighed for at vise sig frem for Lindberg og de øvrige spillere kommer på torsdag, hvor Danmark møder Nordmakedonien i Skopje.

Og søndag spilles det omvendte opgør så i Gigantium i Aalborg.