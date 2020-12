Danmark står stærkest på målmandsposten, og det kan give sejren over Rusland, mener Jesper Jensen.

Inden EM i kvindehåndbold i Danmark blev sat i gang, var Norge og Rusland udpeget som de største favoritter til at vinde guld.

Den slutrundedebuterende danske landstræner, Jesper Jensen, pegede selv på, at når man kiggede på de respektive trupper, så stak de to nationer ud som værende et niveau over de øvrige.

Nu står netop Rusland tilbage som den sidste forhindring for Danmarks drøm om en plads i EM-semifinalerne.

Russerne er uden holdets absolutte stjerne, højrebacken Anna Vyakhireva. Et stort tab for Rusland, hvis bredde alligevel gør holdet til en svær modstander.

- Det er stadig et hold, som er fast i top-4 i verden, så det bliver en stor mundfuld. Men jeg føler, vi er klar, siger Jesper Jensen.

Mens niveauet i angrebsspillet har svinget en smule for danskerne ved EM, så har forsvaret og målvogterne præsteret på et stabilt, højt niveau.

Især målmændene, Sandra Toft og Althea Reinhardt, bliver vigtige, forudser den danske landstræner.

- Evnen til at kontrollere tempoet i kampen bliver meget afgørende. De har individuelt skarpe spillere, men især målmandsduellen kan blive ret væsentlig, siger Jesper Jensen.

- Og jeg synes, vi har bedre målmænd, end de har. Kan vi vinde den kamp, så tror jeg også, vi kan vinde oppe på måltavlen.

Selv i nederlaget til Frankrig og i den smalle sejr over Sverige, hvor Danmark havde det svært, faldt holdet på intet tidspunkt sammen.

Derimod har russerne haft nogle udfald i holdets kampe, hvor den individuelle kvalitet har reddet dem.

På den front ser Jesper Jensen også et plus i dansk retning.

- Vi stoler meget på hinanden. Vi er en sindssygt god gruppe - både spillere og lederne omkring. Der er en stor grad af tillid, og det er også noget, vi kan bruge i en kamp mod Rusland, mener han.

Trækker Danmark sig sejrrigt ud af kampen, er holdet klar til semifinalen. Som formentlig bliver mod Norge.

Kampen mod Rusland spilles 20.30 tirsdag.

/ritzau/