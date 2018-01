Især Makedonien har imponeret den danske målmand Jannick Green, der forudser tre hårde kampe i mellemrunden.

Varazdin. Slovenien, Tyskland og Makedonien bliver de danske håndboldherrers næste modstandere ved EM, hvor mellemrunden begynder på fredag.

Det bliver tre barske opgaver, mener målmand Jannick Green, der spillede stærkt i Danmarks sejr over Spanien onsdag aften.

- Puha, det spidser virkelig til nu. Det er tre virkelig gode hold.

- Jeg er meget overrasket over Makedonien. I den smule, jeg har set af dem, har de leveret virkelig godt. Der bliver tryk på. Slovenien er et ubehageligt hold med små hurtige spillere. Tyskland er bare Tyskland, siger Green.

Med udsigt til hård modstand vil han ikke udtale sig alt for skråsikkert om Danmarks muligheder for at nå semifinalen.

- Mon ikke, vi lige skal se tiden an? Det er selvfølgelig det, vi arbejder hen imod, men turneringen har vist, at der er tryk på alle steder. Hold som Tjekkiet og Makedonien har overrasket, siger målmanden.

Han kom på banen i stedet for en skadet Niklas Landin sidst i første halvleg onsdag aften og nåede op på en redningsprocent på 48.

- Der var gode arbejdsbetingelser. Der var i den grad et forsvar foran mig. Der blev givet og taget og fightet rigtig hårdt, og det gør også arbejdet nemmere som målmand, siger Jannick Green.

Med 25-22-sejren fik han og holdkammeraterne oprejsning efter skuffelsen mod Tjekkiet.

- Det er fedt, at vi kan hive os selv op efter sådan en dårlig præstation og en rigtig tung dag i går (tirsdag, red.). Det viser noget om, hvad vi kan på dette hold. Hvor højt et niveau vi har.

- Nu skal vi bare sørge for at vise det hver gang, siger Jannick Green.

/ritzau/