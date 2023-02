Lyt til artiklen

Det gigantiske VM-trofæ er efterhånden håndboldherrernes permanente eje.

Men selvom trofæet har været på danske hænder siden 2019, er det de færreste danskere, der har set den 19,5 kilo tunge pokal, der indeholder solidt guld og safirer – og er vurderet til seks millioner kroner.

For det er gemt væk i en bankboks et hemmeligt sted – af frygt for tyveri. Og det er sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Morten Henriksen, godt træt af.

»Ja, det står stadig i bankboksen. Og vi synes godt nok, at det er ærgerligt, at IHF (det internationale håndboldforbund, red.) har behov for at producere en så dyr pokal, at man ikke kan nyde at have det stående fremme.

»Vi havde langt hellere set, at det var ligesom EM-trofæet, som vi kunne stille på vores kontor og gå være stolte af det. Her må vi nøjes med nogle billeder.«

»Men det er åbenbart et IHF-prestigeprojekt, at man skal have sådan en dyr og tung pokal,« lyder det fra Morten Henriksen.

Han forklarer, at det vil koste DHF mange penge og ressourcer, hvis pokalen skal ud i lyset.

»Det vil kræve omfattende sikkerhed. Du skal huske på, at DHF har hjemme på et kontor, der ikke er bemandet fireogtyvesyv. Det vil give nogle forsikringsmæssige udfordringer, som vil gøre, at vi skal til at bygge montre og den slags – og det vil altså ikke give nogen mening.«

Efter januars dansk VM-guldhattrick var det på tale, at der skulle skabes en kopi af pokalen, som man kunne vise frem til danskerne. Men den idé er man umiddelbart ikke kommet meget længere med i DHF.

»Nej. Og om der kommer en replika, ved jeg faktisk ikke. Det ligger ikke på mit bord,« siger Morten Henriksen.