Mikkel Hansen skal holde pause, men Aalborg håber at have ham tilbage til slutspillets start.

Mikkel Hansen er ikke med, når Aalborg Håndbold onsdag aften afslutter gruppespillet i Champions League mod Kielce fra Polen. Og heller ikke i den nærmeste fremtid vil håndboldfans få den levende legende at se på halgulvet.

Fysikken driller den 36-årige bagspiller, der nu har trukket stikket på ubestemt tid.

- Han har nogle problemer med den ene lyske, som vi skal tage alvorligt. Det er ærgerligt, men vi er nødt til at investere noget tid i at få ham 100 procent klar igen, siger Aalborg-træner Stefan Madsen til Nordjyske.

Træneren erklærer sig tryg ved situationen, fordi Aalborg råder over en bred og stærkt besat spillertrup.

Samtidig er klubben allerede kvalificeret til Champions League-kvartfinalen og er meget tæt på at have sikret sig førstepladsen i grundspillet i den hjemlige liga.

Der er altså nogle uger til, at der for alvor står noget på spil. Håbet er, at Mikkel Hansen kan være tilbage, når slutspillet i håndboldligaen begynder i starten af april.

Inden kampen mod Kielce er Aalborg nummer to i Champions League-gruppen. Her bliver holdet liggende, hvis førende THW Kiel som forventet tager point hjemme mod Zagreb.

/ritzau/