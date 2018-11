Stefan Hundstrup og Sebastian Skube har været ude med skader, men begge forventes klar mod Sporting CP.

Søndag skal de danske vicemestre i herrehåndbold, Bjerringbro-Silkeborg (BSV), forsøge at spille sig videre fra det indledende gruppespil i Champions League.

I en regulær gruppefinale hjemme mod Sporting Lissabon fra Portugal er et enkelt point nok for det danske hold, som tidligere i gruppespillet vandt det omvendte opgør på udebane med 35-32.

BSV møder ind til kampen efter en resultatmæssig lunken periode.

I ligaen har holdet kun vundet én af de seneste fire kampe, mens to er blevet uafgjort. Og i Champions League tabte man den vigtige hjemmekamp mod Tatran Presov, inden man slog bundproppen HC Metalurg.

Men en lysnende skadessituation får cheftræner Peter Bredsdorff-Larsen til at tro på en stærk præstation foran hjemmepublikum.

- Vi spiller kamp nummer 25 i sæsonen på søndag og har desværre også haft både Sebastian Skube og Stefan Hundstrup ude i syv-otte kampe, siger BSV-træneren.

- Så truppen har været presset til det yderste i det her kampprogram, men har klaret opgaverne fornuftigt og klaret sig igennem Champions League.

- Der er udsigt til på søndag, at vi får Hundstrup med igen, og Skube var allerede med i onsdagens kamp mod Skanderborg.

Mens Skube er en vital del af angrebsspillet, så er fløjspilleren Stefan Hundstrup også en meget vigtig del af forsvaret.

Og de to spilleres tilstedeværelse mod Sporting Lissabon kan blive vigtig.

- Hvis alt går, som det skal, kan vi stille nogenlunde fuldtalligt op på søndag, og det vil betyde meget for os, at hele den lille trup, vi har, er til stede.

- Det vil være et kæmpe plus i forhold til at kunne levere den præstation, vi skal bruge for at få det point, lyder det fra Bredsdorff-Larsen.

Selv med et nederlag kan BSV gå videre som toer i gruppen og få to playoffkampe om at komme i ottendedelsfinalerne. Det kræver dog, at Tatran Presov ikke vinder hjemmekampen mod HC Metalurg lørdag.

BSV spiller søndag klokken 16.50.

/ritzau/