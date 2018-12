Som det sidste hold er Lyon klar til knockoutfasen i Champions League efter 1-1 ude mod Shakhtar Donetsk.

Den franske fodboldklub Lyon sikrede sig onsdag som det sidste hold en plads i ottendedelsfinalerne i Champions League.

På udebane mod Shakhtar Donetsk sørgede Nabil Fekir med en scoring i anden halvleg for, at franskmændene kunne rejse hjem med 1-1.

Kampen i Ukraines hovedstad var den eneste af onsdagens otte CL-kampe, hvor der blev spillet om adgang til knockoutfasen i Europas største klubturnering.

Lyon kunne nøjes med uafgjort i det sneklædte Kijev, mens Shakhtars værter skulle vinde for at overhale franskmændene i gruppe F og gøre Manchester City selskab i forårets ottendedelsfinaler.

Midtvejs i første halvleg tog Shakhtar føringen efter en scoring fra brasilianske Junior Moraes.

Selv om de franske gæster forsøgte at få bolden ud af farezonen, så holdt Shakhtar fast i angrebet, og til sidst sparkede Moraes værterne på 1-0.

Det ukrainske hold havde dog indkasseret hele 15 mål i de fem første gruppekampe, og som minimum lukket to mål ind i hver kamp. Derfor var intet afgjort.

Lyon kom da også til en lang række muligheder, og efter 64 minutter kom udligningen til 1-1.

Memphis Depay lagde fra venstrekanten bolden ind i fødderne på Nabil Fekir. Trods fire Shakhtar-spillere foran sig, så fik Fekir på kanten af straffesparksfeltet banket bolden op i målhjørnet.

Nu kunne de franske gæster tage den med ro, og tiden blev da også trukket ved hver eneste mulighed.

I gruppens anden kamp vandt et skadesplaget Manchester City-hold på eget græs med 2-1 over tyske Hoffenheim. Citys tyske profil Leroy Sane scorede begge mål for de engelske værter, der kom bagud efter et kvarter.

City vinder gruppe F med 13 point foran Lyon med otte. Shakhtar Donetsk kan trøste sig med, at holdets seks point rækker til en tredjeplads og overflytning til Europa League til foråret. Hoffenheim fik blot tre point.

/ritzau/