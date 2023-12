Julie Scaglione slutrundedebuterede med syv kasser og fik på den måde banket nervøsiteten ned.

Smilet var så stort, at Julie Scaglione havde svært ved at forme ordene i munden, efter at hun søndag aften spillede sin første kamp ved en håndboldslutrunde.

Den 19-årige stjerne i svøb fik chancen i nedsablingen af Chile i den anden gruppekamp, som Danmark vandt 46-11, og hun bidrog med syv scoringer.

- Jeg kan nærmest ikke snakke, så glad er jeg, siger hun med et grin, da hun efter opgøret møder pressen.

- Det var en helt vanvittig oplevelse. Det var virkelig rart at få det overstået, så jeg kunne få rystet nerverne lidt af mig, siger hun.

Julie Scaglione har kun spillet lidt mere end en håndfuld landskampe, og hun måtte altså erkende, at selv om Boxen i Herning kun var godt halvt fyldt, så var omgivelserne og begivenheden med til at gøre hende nervøs.

- Er du sindssyg, jeg var nervøs. Jeg var sgu bare nervøs for, at det ikke gik, og at jeg ikke var god nok. Men det er jo bare håndbold.

- Der var mange, der inden kampen var henne og sige, at det nok skulle gå, siger hun.

Julie Scaglione kom ind omtrent midtvejs i første halvleg og havde hurtigt et par velplacerede scoringer under bæltet.

I anden halvleg kronede hun sin indsats, da hun afsluttede et dobbeltvip, som på ganske fornem vis indrammede styrkeforskellen mellem Danmark og Chile.

- Jeg synes, det gik meget fint. Jeg kunne godt mærke, at jeg lige skulle i gang og mærke banen, men derefter gik det fint, siger hun.

Nu kan hun krydse slutrundedebut af i bogen med barndomsdrømme, men hun tør ikke spå om, hvorvidt hun kommer til at vælte sig i spilletid i Herning.

- Jeg gør det bedste, jeg kan. Så må vi se, hvor meget spilletid det bliver til, siger hun.

