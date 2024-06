Mikkel Hansen spillede en vigtig rolle, da han lørdag holdt liv i håbet om at vinde Champions League.

Mikkel Hansen har aldrig vundet Champions League, men det får han mulighed for i sin sidste klubkamp nogensinde søndag.

Lørdag vandt han og Aalborg Håndbold en dramatisk semifinale over SC Magdeburg, og Mikkel Hansens drøm om det store trofæ lever.

- Jeg kan ikke bede om så meget mere. Allerede i dag var en kæmpe oplevelse, men nu glæder jeg mig ekstremt meget til i morgen, siger Mikkel Hansen, da han møder pressen i katakomberne under Lanxess Arena i Köln.

Sejren kom i hus efter et opgør, hvor ingen af holdene på noget tidspunkt var foran med to, før Mads Hoxer med et minut igen scorede til 27-25. Et minut senere havde Aalborg vundet med 28-26.

- Det var en hård og svær kamp mentalt. Der var ingen af os, der fik det der pusterum, som man kan få, når man kommer foran med et par stykker.

- Det var op og ned hele vejen. Men vi leverede en virkelig stor og flot præstation rent defensivt. De fik aldrig styr på vores offensive forsvar, siger Mikkel Hansen, som pænt så til fra bænken, når Aalborg forsvarede.

Offensivt lykkedes han i lange perioder ikke med særligt meget, men da Aalborg i de sidste fem-seks minutter begyndte at spille syv mod seks, tog han arkitektbrillen på og kreerede de afgørende Aalborg-angreb.

- Det er jo fedt. Jeg er glad for al den tid, jeg render rundt derinde. Det er sidste gang, jeg har muligheden, så det er med at nyde det. Det lykkedes meget fint, sige Mikkel Hansen.

Den garvede stjerne har prøvet lidt af hvert i sin karriere, men en kæmpe arena med 20.000 ellevilde tilskuere bliver han aldrig træt af.

- Det er enhver spillers drøm at rende rundt derinde. Fra man er barn, drømmer man om at være med på den store scene til de her kampe, hvor der er en masse mennesker og en fantastisk stemning, og man kæmper mod de bedste i verden, siger Mikkel Hansen.

Aalborg spiller finale mod enten THW Kiel eller Barcelona søndag klokken 18.

/ritzau/