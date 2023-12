Egentlig havde flere af dem frygtet det lidt.

Men det de troede, kunne blive en kæmpe mental udfordring endte i virkeligheden som et vigtigt led i, hvor landsholdet er i dag.

Tiden skal skrues tilbage til december 2020. Her skulle de danske håndboldkvinder spille EM på hjemmebane. Eller »hjemmebane«, som det i dag bliver omtalt.

For coronapandemien hærgede, og det betød, at holdet ganske vist fik lov til at spille. Men det var for nul tilskuere, og der var nul fysisk kontakt med omverdenen – inklusiv medierne.

I stedet boede de isoleret i deres egen afdeling på Hotel Scandic i Herning. Sammen med ingen andre end hinanden døgnet rundt.

»Jeg tror lige præcis, det var det, vi havde brug for som hold. Nu var vi bare sammen, og så måtte vi få det til at fungere. Det var os, der var der. Ingen andre. Det fik vi til at fungere, og det tror jeg har gavnet os rigtig meget. Og så tror jeg, det var fint, der ikke var det pres på os. Det havde været fantastisk, men når man tager alt det der var og skete, tror jeg, det var helt perfekt for os i den position,« siger Anne Mette Hansen.

Hun henviser til, at landsholdet året forinden havde oplevet en stor nedtur ved VM i Japan, hvor en skuffende niendeplads betød nul OL-kvalifikation, en kæmpe mavepuster, som den dag i dag stadig gør ondt.

I marts 2020 kom Jesper Jensen til som træner, og flere af spillerne mener, at netop coronaboblen var med til, de for alvor rykkede sammen som hold. Det skabte en tiltrængt ro omkring holdet.

EM i 2020 blev spillet for tomme tribuner på grund af coronapandemien. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere EM i 2020 blev spillet for tomme tribuner på grund af coronapandemien. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Jeg tror, det var vildt positivt. Vi havde fået Jesper som træner i sommeren, så kommer corona, man er i tvivl, om det overhovedet bliver til noget,« siger Kathrine Heindahl og fortsætter:

»Med det mesterskab der var i 2019 og det, at vi var totalt afskåret … det var ikke muligt for medierne at komme så tæt på, det var skærmet lidt af en skærm, så var der lidt i hallen, men det var minimalt. Der var ikke et tryk fra 12-15.000 tilskuere … På en måde tror jeg, det var med til at skabe en kerne. Vi var bare os selv, det var os, vi kunne fokusere på, og os det skulle virke for. Der var ikke ret mange eksterne faktorer, der kunne påvirke negativt og tage fokus væk. Jeg tror faktisk de mesterskaber med corona og begrænsninger, det har ikke været en dårlig del af vores rejse,« siger hun.

Der blev fjernet mange af de ting, der kommer nu ved årets VM, der igen er på hjemmebane. Denne gang en 'rigtig' en af slagsen med fyldte tribuner, medier, fans og alt, hvad der hører til.

Og det passer landsholdet helt perfekt, fordi de står et helt andet sted, end de gjorde for tre år siden, hvor de på en måde skulle genfinde sig selv.

»Jeg tror, det her VM kommer på et rigtig godt tidspunkt, hvor vi kan håndtere det. Der er god selvtillid på holdet og folk glæder sig. Vi har snakket om det så længe,« jubler Anne Mette Hansen med et smil, der ikke er til at tage fejl af.

Danmark spiller første kamp ved årets VM i håndbold den 1. december, hvor de indleder årets slutrunde mod Serbien i Jyske Bank Boxen.

