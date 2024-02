Danmarks største håndboldsatsning skal have leder. Mikkel Hansen, Niklas Landin og resten af det røde slæng i Aalborg Håndbold skal have ny chef.

Den bemærkelsesværdige nyhed fra Aalborg chokerer ikke ligefrem Johnny Kokborg, B.T.s håndboldkommentator. Det gør timingen til gengæld.

»Det er en kæmpe nyhed, at Stefan Madsen stopper som cheftræner. En regulær bombe! Det er selvom, at fornemmelsen har været, at dagene var talte for Madsen. Men jeg havde ikke troet, man ville melde det ud midt i et afgørende forår. På sin vis giver det dog mening.«

Stefan Madsen har været i Aalborg Håndbold i mere end 10 år. De seneste fem som cheftræner.

Og selv om han har ført klubben til tre danske mesterskaber og to pokaltitler, er det især de missede titler, der på det seneste har fyldt.

‘Trofætørke. Krise. Fiasko.’ lød beskrivelsen fra B.T.s håndboldkommentator efter det nylige nederlag til GOG i pokalfinalen.

Mikkel Hansen og resten af Aalborg-holdet led tidligere i februar et overraskende nederlag til GOG i pokalfinalen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mikkel Hansen og resten af Aalborg-holdet led tidligere i februar et overraskende nederlag til GOG i pokalfinalen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Johnny Kokborg køber derfor ikke udmeldingen om, at det er Stefan Madsen, der har besluttet at trække sig fra sin stilling – et år før planlagt kontraktudløb.

»Jeg har en teori om, at det langtfra er en frivillig beslutning, selvom det bliver udlagt sådan. For i det her scenario taber ingen ansigt. Stefan Madsen har været Jan Larsens opfindelse fra dag et, og Larsen er gået rigtig langt for sin træner længe,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke helt ude i hampen at forestille sig, at Larsen er gået til Madsen med beskeden om, at nu er der nødt til at ske en ændring, men du får lov at trække stikket selv efter dine mange års tro tjeneste for klubben.«

Med punktummet – der altså endegyldigt sættes til sommer – køber klubben sig en stor portion arbejdsro, som kan blive en stor fordel i resten af sæsonen, lyder analysen fra Johnny Kokborg:

»Presset på Jan Larsen for en trænerfyring forsvinder lige nu og her. Stefan Madsen kan arbejde nogenlunde frit frem til sommer, mens Larsen kan påbegynde en genopbygning af projektet og alle går ud af døren som venner.«

»Jeg tror faktisk, at den her afklaring kan ende med at blive en fordel for Aalborg i det afgørende stræk i både ligaen og i Champions League.«

Aalborg Håndbold fører Herreligaen med fem point ned til overraskelsen Fredericia HK.

I Champions Leagues gruppe A ligger nordjyderne lunt i svinget til at snuppe en top 2-placering, som giver direkte kvalifikation til turneringens kvartfinaler.