Håndboldspiller - OG ejendomsmægler. Det kan Louise Svalastog nu skrive på sit cv.

»Jeg er lige startet i mandags, og det er ret fantastisk,« siger hun.

Over for TV 2 Sport fortæller den tidligere landsholdsspiller nu, hvordan hun har kastet sig over en helt ny karriere, når hun ikke har harpiks på fingrene på håndboldbanen.

Det sker med et deltidsjob hos Lokalbolig i københavner-bydelen Valby.

»Jeg har egentlig haft en ejendomsmæglerdrøm i maven, siden jeg var 14 år, og så har der bare været en lang håndboldkarriere imellem, så nu skulle det være,« siger Louise Svalastog til TV 2 Sport.

Håndboldspilleren sammenligner jobbet med boligsalg med det, hun ikke mange år har været kendt for, håndboldspillet.

»Ejendomsmæglerbranchen er jo faktisk ligesom håndboldverdenen. Det er skæve arbejdstider, og det er et liv, du skal have lyst til at leve i forhold til, at du arbejder på mange tidspunkter af døgnet,« siger Louise Svalastog til TV 2 Sport.

Og så er der det med håndbolden.

Louise Svalastog spiller nu håndbold igen - og er blevet ejendomsmægler. Foto: Henning Bagger Vis mere Louise Svalastog spiller nu håndbold igen - og er blevet ejendomsmægler. Foto: Henning Bagger

For Louise Svalastog havde egentlig lagt sin aktive karriere bag sig. Hun sagde stop i maj 2018, da skader i korsbånd og menisk betød, at hun dengang 'var ked af' at tage afsked med sporten på den måde. Kort forinden havde hun også haft en lang pause på grund af en hjernerystelse.

I januar meddelte hun så, at hun gør comeback som håndboldspiller i en alder af 37 år. Det skal hun for Nykøbing Falster Håndboldklub i resten af sæsonen - det vil sige frem til sommer.

»Jeg glæder mig til at bidrage til holdet og igen få minutter på håndboldbanen og de 20×40 meter. Kærligheden til håndbolden er bestemt ikke blevet mindre,« sagde hun ved den lejlighed.

Hun har allerede fået spilletid i fire ligakampe for Nykøbing Falster Håndboldklub siden sit comeback.