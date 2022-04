Det var andet end glædestårer, der hastigt strøg ned ad kinderne på Louise Føns, da hun for knap en måned siden, 23. marts, blev kampens spiller og var med til at sikre sit hold, København Håndbold, en plads i slutspillet i kampen mod Ajax.

Samme dag havde hun nemlig mistet sin far. Det vidste ingen af hendes holdkammerater imidlertid. Det var den betingelse, Føns havde, da hun før kampen gjorde det klart for sin træner, at hun ville spille kampen for at ære sin far.

Hendes far døde timer før kampen, da han var ude på en gåtur med Louise Føns' bror og samlede på sten.

»Den besked får jeg få timer, inden jeg skal spille denne her kamp. og min første tanke var, at vi kommer hjem på bondegården, vi kører med det samme. Og så sagde min mor: 'Louise, hvis du overhovedet kan, så skal du spille for far. Det ville han have ønsket',« siger Louise Føns i et interview med TV 2.

Og fordi det var i hans ånd, gik Louise Føns på banen.

Men hun aftalte altså med sin træner, at det skulle holdes hemmeligt for holdkammeraterne, fordi hun havde brug for at spille kampen 'alene med sin far'.

Efter kampen kunne hun dog ikke holde tårerne tilbage længere.

Forståeligt nok.