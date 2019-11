Sidste års skuffelse over ikke at blive udtaget til EM er i år blevet erstattet med en plads i Klavs Bruuns' VM-trup for Louise Burgaard.

Det var et hårdt slag for den 27-årige backspiller, der sidste år blev sorteret fra, inden turen gik til EM 2018 i Nantes.

»Det var ikke en sjov følelse,« fortæller Louise Burgaard til B.T.

Efter et sommerskifte til Metz i Frankrig er den danske venstreback atter en del af landsholdet, der rejste til VM i Japan 21. november.

Landholdsaktuelle Louise Burgaard kom ikke med i sidste års EM-trup. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Landholdsaktuelle Louise Burgaard kom ikke med i sidste års EM-trup. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Ét af de store mål ved at tage til Frankrig var blandt andet at komme tilbage på landsholdet. Og nu står jeg her og skal til VM, hvor jeg håber, jeg får en fed rolle,« lyder det fra hende.

Sidste års fravalg endte dog med at blive en motivationsfaktor for landsholdsbacken.

»Jeg tænkte, jeg måtte se det positive i det og blandt andet få kroppen til at komme sig,« lyder det fra Louise Burgaard.

Fravalget til sidste års EM-slutrunde har dog ikke ødelagt forholdet mellem backen og landstræneren, forsikrer hun:

27-årige Louise Burgaard. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 27-årige Louise Burgaard. Foto: Bax Lindhardt

»Klavs (Bruun Jørgensen, red.) er jo en person, som man bare skal gå til. Han er lige ud af posen og giver et ærligt svar, hvis man spørger.«

Og efter dette års udtagelse, så er Louise Burgaards forventninger til den forestående VM-slutrunde da også store:

»Hvem tager ikke til VM for at vinde? Det vil alle jo, og vi har følelsen af, at hvis vi spiller op til vores bedste, så kan vi slå alle. Men omvendt er vores bundniveau heller ikke særlig højt. Er vi der ikke, så er vi ikke gode nok.«

Ved VM-slutrunden er Danmark i gruppe med Australien, Sydkorea, Tyskland, Brasilien og Frankrig.