I mere end 13 år har hun været en del af håndbold-eliten. Men det kan snart være slut for landsholdsspiller Lotte Grigel.

Den 30-årige playmaker sætter karrieren på standby og fortæller, at måske er det hele slut.

Årsag? Hun skal være mor.

»Det er virkelig et skift i ens liv. Jeg har vildt mange tanker, og jeg har slet ikke lagt hele puslespillet endnu for, hvordan det skal blive,« siger Lotte Grigel i et interview med Ritzau.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Vestjyden, som fik sit gennembrud allerede som 16-årig for Team Esbjerg, har kontrakt med franske Nantes frem til sommer.

Om hun nogensinde vender tilbage til håndboldbanen efterfølgende, når fødsel og barsel er overstået, er tvivlsomt, men hun vil dog ikke helt lukke ned for muligheden, fortæller hun.

Karrieren, som har budt på 112 landskampe, har dog været bumlet med fire alvorlige knæskader - så det spiller ind i beslutningen. Men hun er glad for, at karrieren er sluttet godt med nogle gode år i udlandet.

»Med de her år i udlandet føler jeg egentlig, at jeg har fået det hele med. Og jeg stopper jo, fordi der kommer noget, som er endnu større og bedre end håndbold,« siger Lotte Grigel.