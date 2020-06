Lotte Grigel er mere end almindeligt glad for at være mødt ind til en landsholdssamling igen.

Også selvom den rutinerede playmaker ikke må træne med, fordi hun fortsat er hjemsendt af sin franske klub Nantes.

Men gensynet med landsholdsveninderne giver en duft af normalitet, og det er tiltrængt efter flere måneder med kaos-tilstand, forklarer hun.

»Det har været en sindssyg situation for alle med den her coronavirus. Fra dag til dag har vi måttet finde ud af ‘hvad gør jeg med mit liv nu’. Vi er vant til bare at have det skemalagt fuldstændig, og så står man der nu: ‘du må du selv finde ud af’,« siger Grigel med et smil og tilføjer:

Lotte Grigel ses her under et interview, da landsholdet mandag holdt pressemøde. Foto: Claus Fisker

»Jesper (Jensen, landstræner, red.) har også sagt til mig, at du er jo din egen chef. Det er jo bare noget andet, end man er vant til.«

Lotte Grigel har opholdt sig i Frankrig under hele corona-krisen, og her har hun sammen med sin mand oplevet de hårde restriktioner, som har været indført i landet.

»Der var jo ikke decideret udgangsforbud, men det var der jo alligevel på en måde. Det har været meget specielt, fordi man skulle have et ærinde for at måtte gå udenfor en dør. Og så var det maksimalt en time, du måtte være ude, hvor du så skulle nå at få handlet eller på apoteket. I alt det der skulle du så også presse noget træning ind. Det var ikke så let,« siger Lotte Grigel, som overvejede at vende hjem til Danmark i begyndelsen af krisen.

Men ét familiemedlem gjorde transporten uoverskuelig.

»Vi har en kæmpe stor hund, vi ikke kunne flyve med. Jeg klapper ham her (Lotte Grigel markerer ud for hoftehøjde, red.). Og vi synes, det var synd at få ham passet i så lang tid. Så vi blev. Vi kunne også køre op gennem Europa, som andre har gjort, men jeg bliver også super autoritetstro, når sådan noget her ske. Så vil jeg gerne følge de anvisninger, der kommer. Vi har heldigvis et dejligt hus, og så har vi forsøgt at nyde livet der,« siger Grigel.

Foto: Claus Fisker

Selvom Nantes-spilleren er glad for at være tilbage i Danmark og se landsholdskollegerne for første gang siden VM-skuffelsen, er hun dog også ærgerlig over, at hun ikke må deltage i træningen.

For det er tiltrængt, indrømmer hun.

»Det er jo løgn hvis man siger, man er i super god form. Selvfølgelig er man ikke det. Der er så langt fra at lave gulvøvelser derhjemme og løbe en tur for sig selv, og så til det vi laver inde på en håndboldbane. Selvfølgelig kan det ikke måle sig. Det ville næsten også være pinligt, hvis det kunne, for så lavede vi noget forkert, når vi var på håndboldbanen.«

»Så selvfølgelig kommer det til at blive en kamp at komme fuldt ud tilbage. Men jeg tror bare, vi alle sammen glæder os til at kunne få lov til at give den fuld gas igen. Og heldigvis er der en lang opstart frem mod næste sæson,« siger Lotte Grigel.