Hun sidder derude og er nervøs. Også mere end sin datter.

Det fortæller Lone Mathiesen med et stort smil, da snakken falder på den store decemberoplevelse, der disse dage finder sted i Jyske Bank Boxen.

For her er den tidligere landsholdsspillers datter Julie Mathiesen Scaglione med til sin første slutrunde med fuld opbakning fra familien, fortæller den tidligere håndboldspiller, da B.T. besøger hende i hjemmet i Ry.

Også selvom nerverne sidder lidt udenpå tøjet.

»Jeg vil så gerne have, hun er glad, og det går hende godt. Hvis Julie kommer ind og spiller dårligt og har det fint med det, har jeg det fint med det. Jeg ved bare, hvor betydningsfuldt det er, så derfor kan man godt blive nervøs. Jeg holder så meget med hende og håber, hun gør det godt og får chancen,« siger Lone Mathiesen, der var med til at vinde VM-guld i 1997.

Første gang Julie Mathiesen Scaglione var udtaget til A-landsholdet var tilbage i juni 2022, hvor hun var blot 17 år gammel.

»Allerførste gang (hun blev udtaget, red.) ringede landstræneren faktisk til mig. Jeg var på ferie i Spanien med min mand, og så ringede min telefon. Det er Lars Jørgensen, og jeg tænkte ‘nå hej’,« fortæller Lone Mathiesen.

At Lars Jørgensen lige kort ville vende det med hende, siger enormt meget positivt om landsholdet, mener hun.

Julie Scaglione er med til sin første slutrunde. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Julie Scaglione er med til sin første slutrunde. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Det der er så fint i den historie er, at de er så sindssygt dygtige i forhold til at passe på de unge spillere. Der er lært rigtig meget af, vi har set herrespillere, der har haft det svært. Det har de forholdt sig til og taget sig af,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes, de gør det på sådan en fin måde. Jeg kender Julie godt som mor, og jeg har respekt for, de passer på hende. Det er virkelig fint. Det var ud fra, hun ikke var blevet 18 og at hun har trukket virkelig store læs på U-holdet, hvor hun har været bærende. Hun har vundet EM-guld for Danmark og spillet mange minutter,« siger hun.

Lone Mathiesen kalder selv datteren for en slags 'joker' ved dette års VM, hun blev udtaget til for en måneds tid siden.

Den gode besked fik hun efter at have siddet i møder hele dagen. Her kunne den tidligere landsholdsspiller se, at telefonen havde ringet fem gange. Det var datteren.

Lone Mathiesen (th.) var med til at vinde VM i 1997. Foto: Liselotte Sabroe/NF-NF Vis mere Lone Mathiesen (th.) var med til at vinde VM i 1997. Foto: Liselotte Sabroe/NF-NF

»Så tænkte jeg: ‘Enten er hun kommet til skade, hun er ikke kommet med eller også er hun med’. Jeg nåede ikke at ringe igen, så ringede hun en gang mere, og så kunne jeg bare høre, da hun sagde: ‘Hej det er Julie’, at hun helt sikkert skal med,« jubler Lone Mathiesen.

Hun roser datteren for hele håndteringen af at være på landsholdet. Begge ben er plantet solidt på jorden, og når hun ser interviews med hende, er hun bare sig selv. Julie Mathiesen Scaglione har ikke forandret sig, selvom hun som 19-årig er til VM med landsholdet, og hun har en enormt uimponeret tilgang til det hele.

Hun har mange gode mennesker omkring sig, som hun også bruger, forklarer Lone Mathiesen, der også har talt meget med sin datter, fordi hun jo selv har prøvet at spille i rødt og hvidt og har repræsenteret Danmark til et VM.

»Mange har spurgt, hvordan jeg kan hjælpe Julie, når jeg selv har vundet VM. Jeg har sagt mange gange, at det eneste sted, jeg kan hjælpe er alt det udenfor banen. Det er at skabe et fællesskab, finde en rolle, håndtere pressen, holde fast i sig selv. Ikke at blive skuffet hvis man ikke får den spilletid, man vil have. Det er nærmest identisk, det der foregår, som jeg selv stod i,« siger hun.

Samtidig er der også fundet en god balance i at være sparringspartner men også 'bare' mor.

»Det er Julie, der bestemmer. Hun bestemmer suverænt, hvornår vi skal snakke om noget, og hvad vi skal snakke om. Der er en helt klar linje på, vi snakker ikke håndbold,« siger Lone Mathiesen og fortsætter:

»Det kunne jeg heller aldrig drømme om, og hun har sindssygt dygtige trænere, så på den måde er det ret nemt. Hun bestemmer. Jeg har også sagt under VM, at mine ører er kæmpestore og gode til at lytte, så er der noget, kan hun bare ringe til mig. Så bliver det sådan. Så skriver jeg heller ikke efter en kamp. Det gider hun ikke,« fortæller hun med et smil og stolthed i stemmen.

Søndag aften kunne hun se sin datter få slutrundedebut, og det klarede hun fornemt - syv flotte mål blev det til for Julie Scaglione, der bestemt gjorde sig bemærket.

Hun og resten af landsholdet er videre til mellemrunden men mangler lige en sidste gruppekamp mod Rumænien.