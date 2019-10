De havde sådan glædet sig i Skanderborg Håndbold.

Men lokalbraget mod Aarhus United er blevet aflyst.

Det skyldes, at det drypper med vand fra taget i Morten Børup Hallen, hvor Skanderborg skulle have været værter for lokalbraget i den bedste kvinderække, HTH Ligaen, lørdag klokken 16.

Det skriver Skanderborg Håndbold på sin Facebook-side.

'Kampen er aflyst. På grund af vand, som drypper ind fra taget i Morten Børup Hallen, er kampen desværre aflyst,' skriver håndboldklubben.

Det store lokalbrag havde de ellers bagt godt op til i Skanderborg, hvor træner Jesper Vestergaard Kristensen fredag havde skrevet i en optakt, at det er én af de kampe, man virkelig ser frem til.

Lokalbraget var blevet flyttet fra den vanlige hjemmebane i Fælledhallen i Skanderborg, hvor der lørdag afholdes Oktoberfest, men Morten Børup Hallen er de altså ikke i stand til at afvikle kampen i.

Den bliver i stedet spillet søndag klokken 19 i Fælledhallen.