Ganske vist var Hans Lindberg 'kun' reserve på det danske herrelandshold i håndbold, der ved OL 2016 i Rio de Janeiro vandt guld efter finalesejr over Frankrig.

Ikke desto mindre blev han efterfølgende lovet en kopi af medaljen af DHF.

Ved mandag eftermiddags pressemøde i Aarhus forud for træningsturneringen 'Bygma Golden League' fortalte den 38-årige fløjspiller i en snak med B.T.s udsendte medarbejder imidlertid, at han aldrig har modtaget den.

»Jeg er blevet orienteret om, at det alligevel ikke kunne lade sig gøre. Årsagen er angiveligt, at man ikke må kopiere medaljer,« sagde Hans Lindberg.

Hans Lindberg, billedet, gør ved denne uges Golden League-turnering comeback på det danske herrelandshold i håndbold. Foto: Bo Amstrup Vis mere Hans Lindberg, billedet, gør ved denne uges Golden League-turnering comeback på det danske herrelandshold i håndbold. Foto: Bo Amstrup

Golden League Danmarks mandlige herrelandshold deltager i denne uge ved træningsturneringen 'Bygma Golden League'. Sådan ser truppen ud: Målvogtere: Niklas Landin og Jannick Green

Niklas Landin og Jannick Green Stregspillere : Anders Zachariassen, Magnus Saugstrup, Simon Hald (tvivlsom på grund af knæskade), Alexander Lynggaard

: Anders Zachariassen, Magnus Saugstrup, Simon Hald (tvivlsom på grund af knæskade), Alexander Lynggaard Fløjspillere: Magnus Landin, Magnus Bramming, Hans Lindberg og Lasse Svan

Magnus Landin, Magnus Bramming, Hans Lindberg og Lasse Svan Bagspillere: Henrik Møllgaard, Rasmus Lauge, Mads Mensah, Morten Olsen, Lasse Andersson, Jacob Holm, Michael Damgaard, Niclas Kirkeløkke, Nikolaj Øris og Lasse Møller

På spørgsmålet, om hvorvidt han er skuffet over, at han alligevel ikke har modtaget den OL-medalje, han havde set frem til at indlemme i sin samling, er han leveringsdygtig i et benægtende svar.

»Det er fint nok, at jeg ikke fik medaljen, men jeg er da skuffet over, at jeg ikke kom i aktion for Danmark ved OL. Den oplevelse ville jeg naturligvis gerne have haft med, men sådan skulle det altså ikke være,« sagde Hans Lindberg.

Nu krydser han fingre for, at han i stedet kommer til at repræsentere Danmark ved næste sommers OL i Tokyo.

»Her og nu glæder jeg mig dog allermest over at være tilbage på landsholdet,« sagde Hans Lindberg, der i marts besluttede sig for at tage en pause fra nationalmandskabet.

Hans Lindberg i aktion på Danmarks herrelandshold i håndbold i en kamp mod Schweiz sidste år. Foto: Henning Bagger Vis mere Hans Lindberg i aktion på Danmarks herrelandshold i håndbold i en kamp mod Schweiz sidste år. Foto: Henning Bagger

»Jeg fortryder ikke beslutningen. Kroppen har oven på sidste sæson haft godt af at restituere og har det i øjeblikket rigtig godt. Ellers ville jeg heller ikke have meldt mig klar til et comeback,« sagde Hans Lindberg.

Han er dog ikke helt tilfreds med tingenes tilstand i sin tyske Bundesliga-klub Füchse Berlin, der efter de første 10 spillerunder blot ligger nummer otte med 12 point.

»Vi er løbet ind i et par ærgerlige nederlag mod hold, vi burde have besejret. Jeg synes egentlig ikke, at vores hold er blevet dårligere, end det var i sidste sæson. Men i Bundesligaen taber man altså, hvis man ikke spiller godt nok. Jeg har kontrakt med Füchse et par sæsoner mere, og det er min klare intention at holde den aftale, jeg har indgået med klubben,« sagde Hans Lindberg.

Han er kommet op i en alder, hvor han vælger at tage én turnering ad gangen.

Hans Lindberg gør ved denne uges Golden League-turnering comeback på det danske herrelandshold i håndbold. Foto: Bo Amstrup Vis mere Hans Lindberg gør ved denne uges Golden League-turnering comeback på det danske herrelandshold i håndbold. Foto: Bo Amstrup

»I januar er der EM (i Sverige, red.). Her håber jeg på landsholdsudtagelse, hvilket jeg selvfølgelig også gør ved OL (i Tokyo, red.),« sagde Hans Lindberg.

Trods sin fremskredne alder vil han ikke udelukke, at han de kommende sæsoner siger ja, hvis Nikolaj Jacobsen fortsat udtager ham til landsholdet.

»Det er et spørgsmål, jeg ikke har taget stilling til endnu. Beslutningen bliver taget på baggrund af, hvordan kroppen har det,« sagde Hans Lindberg.

Danmark spiller ved 'Bygma Golden League' to kampe. Torsdag gælder det en dyst i Aarhus mod Frankrig, mens landsholdet lørdag i Aalborg skal duellere mod enten Spanien eller Norge.