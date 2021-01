Da Danmark sendte VM-værterne Egypten ud af slutrunden efter et kæmpe drama, sad en af fodboldens allerstørste stjerner og så med.

Om han så sendte nogle arabiske eder i retning af danskerne, da Lasse Svan sendte den afgørende straffekastscoring i kassen, skal forblive usagt.

Men ikke desto mindre sad Liverpool-stjernen Mohamed Salah foran skærmen og så med, da hans landsmænd fra Egypten kæmpede bravt og røg ud efter det vanvittige og historiske drama mod Danmark.

Og Salah har kun ros tilovers for Egypten, der i lange perioder lignede det hold, der skulle spille semifinale fredag i stedet for Danmark, der endte med at vinde 39-38 efter straffe.

كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورين جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات — Mohamed Salah (@MoSalah) January 27, 2021

'Stor respekt til stjernerne fra vores håndboldhold efter den historiske kamp i dag. Jeg er meget stolt af jer. Held og lykke i fremtiden,' skriver fodboldstjernen på Twitter.

Salah er en af de allerstørste kendisser i Egypten, hvor hans navn er kæmpe stort, så det er ikke en hilsen fra hvem som helst, som det egyptiske landshold får.

Og det var da også tæt på, at Salah kunne have sendt lykønskninger til de egyptiske håndboldspillere.

Der skulle nemlig to gange forlængelse og straffekastkonkurrence til, før Danmark kunne booke plads i VM-semifinalen.

Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL Vis mere Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL

Inden da var der foregået et fuldstændigt uhørt drama.

Egypten gik med 22 sekunder igen ned mod det danske mål med chancen for at score det afgørende mål i den ordinære spilletid.

Men egypterne kvajede sig og havde en mand for meget på banen, hvilket kostede en udvisning på to minutter – og gav Danmark bolden og muligheden for at vinde.

Det løb dog ud i sandet, og i stedet måtte det ud i dobbelt forlænget spilletid, hvor både Mikkel Hansen og Egypten lavede to store brølere, der begge kostede rødt kort og straffekast til modstanderen.

Det betød, det skulle afgøres på straffekast.

Og her stod Lasse Svan tilbage som dansk sejrherre med kampens sidste scoring.

Desværre for Egypten.

Og Mohamed Salah.