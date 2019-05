Line Jørgensen vil hjælpe andre, der har døjet med stor sorg.

Det oplevede hun selv for cirka 10 år siden, da hun mistede sin far.

Den mangeårige landsholdsback for det danske kvindehåndboldlandshold fortæller til TV 2 SPORT om sit store tab, der har fået hende til at ville gøre en forskel.

Hun fik beskeden på noget nær det værst tænkelige tidspunkt - mens hun var langt væk fra familien på træningslejr med landsholdet i Brasilien, der forberedte sig på det efterfølgende VM.

Line Jørgensen ved VM i 2017. Foto: Henning Bagger Vis mere Line Jørgensen ved VM i 2017. Foto: Henning Bagger

Det var den nuværende Team Esbjerg-spillers første slutrunde med landsholdet, da hun i december 2009 tog med til VM i Kina. Og faderen var med helt inde på banen.

»Det var nærmest under kampene nogle gang, jeg kunne tænke over det. 'Hvorfor er min far her ikke?'. Eller 'ej, hvor jeg savner ham.' Og det var jo fuldstændig malplaceret at tænke på det under en kamp, men det var bare stadig så tæt på for mig, og jeg savnede ham bare helt vildt. Så det har været rigtig hårdt at skulle præstere samtidig med det,« siger Line Jørgensen til TV 2 SPORT.

Derfor har hun besluttet sig for at være en del af kampagnen 'GIV HÅB', som foreningen Børn, Unge & Sorg står for.

Kampagnen er blevet rullet ud i maj, hvor en række kendte mennesker står frem og fortæller om deres sorg som unge.

På foreningens Facebook-side kan man se en video med Line Jørgensen, der fortæller mere om faderens sygdom og død.

Her kan man blandt andet også læse, Line Jørgensens mor fik en blodprop i hjernen to år før faderens død, da Line Jørgensen var 17 år gammel.

Foruden Line Jørgensen inkluderer kampagnen også historier fra journalisten Rasmus Tantholdt, skuespilleren Morten Kirkskov og sangerinden Alberte Winding.

Er du pårørende eller efterladt i alderen 13-99 år og har brug for hjælp til at bearbejde det, kan du kontakte Sorglinjen på 7020 9903.