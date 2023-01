Lyt til artiklen

Hans Lindberg står over for en stor beslutning.

Til sommer skal den danske landsholdskæmpe finde en ny klub. Og mulighederne er mange – men der er også en lille familie at tage hensyn til.

Den danske fløjlegende har gang i en kæmpe sæson i sin tyske klub, Füchse Berlin.

Holdet ligger på førstepladsen i Bundesligaen, Lindberg indtager en aktuel andenplads på topscorerlisten, og han kan med al sandsynlighed snart kalde sig all time-topscorer i Bundesligaen. Rigtig meget skal gå galt, hvis den 41-årige dansker ikke snart napper sydkoreanske Yoon Kyong-shins rekord, der lyder på 2.905 mål.

Men midt i al succesen fik Lindberg en hård melding fra sin klub igennem otte år. Füchse vil ikke forlænge samarbejdet, og efter sommeren er det altså slut i Berlin for danskeren.

Det er et par måneder siden, at Lindberg fik den barske besked. Og spørgsmålet er, om han er blevet klogere på sin fremtid.

»Øhhh … ja og nej. Jeg har ikke noget konkret, jeg kan fortælle. Men jeg har gjort mig tanker om, hvad der skal ske – men det har jeg ikke tænkt mig at dele med dig nu, hehe.«

Hans Lindberg har spillet og boet i Tyskland siden 2007. Hans og hustruen Jeanettes to sønner, Aron og Carl, er født og opvokset i det tyske.

Du har tidligere selv åbnet for at vende tilbage til dansk håndbold efter sommeren. Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til at skulle forlade Tyskland og hive familien med til et 'fremmed' land?

»Hvem siger, at jeg tager væk fra Tyskland? Mine børn kender ikke andet end Tyskland. Min ældste var seks måneder, da vi flyttede fra Hamburg til Berlin – så de kender ikke andet end Berlin og Tyskland. De har gået i tysk børnehave og går i tysk skole,« fortæller Lindberg.

»Så selvfølgelig ville der være nogle betænkeligheder ved at skulle flytte væk fra Tyskland. Det ville være en stor omvæltning for børnene. Og også for mig og min hustru. Derfor er det også en svær beslutning.«

»Det er jo ikke bare mig selv med en taske på ryggen og et par håndboldsko i hånden – i så fald kunne jeg bo og spille hvor som helst. Men jeg har nogle, jeg skal tage hensyn til. Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad beslutningen er – jeg ved det heller ikke helt selv endnu.«

Men håndboldkarrieren er næppe ovre. For københavneren har oplevet en overvældende interesse – på trods af at han til august holder sin 42. fødselsdag.

»Ja, jeg kan mærke stor interesse! Det har selvfølgelig været positivt, at der er nogle, der mener, at de godt kan bruge min erfaring og mine kvaliteter. Der har været mange klubber, der har henvendt sig,« afslører højrefløjen, der havde nået at tænke tanken 'er der overhovedet nogen klubber, der vil ha' mig?'

»Ja, det var i mine tanker. Er det så helt slut til sommer? Er det nu, at et nyt kapitel starter. Men jeg er positivt overrasket over interessen – og jeg er glad for det.«

Hans Lindberg er med i den danske landsholdstrup, der til januar skal forsøge at erobre det tredje VM-guld i træk.