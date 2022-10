Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske håndboldlegende Hans Lindberg er færdig i sin tyske klub Füchse Berlin efter sæsonen.

Det kom frem i denne uge, hvor det står klart, at den 41-årige veteran skal finde en ny klub til sommer - eller måske helt stoppe karrieren.

Men forløbet omkring beslutningen er der nu uklarhed omkring. For Lindberg sagde til TV 2, at han var 'overrasket' over klubbens beslutning, fordi de blot få måneder før havde tilbudt ham en forlængelse.

Men det passer ikke, siger sportsdirektør i klubben, den tidligere tyske landsholdsstjerne Stefan Kretzschmar.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Det er ikke sandt. Han udtrykte et ønske om det, men vi talte aldrig specifikt om en kontraktforlængelse,« siger han til tyske Sky og tilføjer, at han forstår den frustrerede Lindberg.

»Han er pålidelig, næsten aldrig skadet, og han scorer på alt. Jeg forsøger også at have øje på klubben de næste tre-fire år, så derfor er det en beslutning for fremtiden,« lyder det.

Han påpeger, at samtalen med Lindberg ikke var nem.

»Det var bestemt en af de sværeste samtaler, jeg har haft, siden jeg kom til klubben,« siger Kretzschmar.

Hvad fremtiden nu bringer for Lindberg, står hen i det uvisse.

Fløjspilleren har efter et par års fravær på landsholdet igen kommet ind i varmen hos landstræner Nikolaj Jacobsen. Og han blev topscorer i Bundesligaen i sidste sæson, derfor skal han nu overveje, om han vil rive familien op med rødderne og få det sidste ud af karrieren.