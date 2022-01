Hans Lindberg stod og smurte madpakker, da telefonen pludselig ringede klokken 7.30 en fredag morgen.

Omgivet af to børn, der var på vej i skole og børnehave, mens hustruen, Jeanette, stod med det ene ben ude af døren, fik han nemlig et opkald, der vendte op og ned på familiens januarplaner.

»Det var det allermest kaotiske tidspunkt på døgnet. Jeg stod og børstede tænder, og jeg var så småt på vej på arbejde, men så blev Hans helt stille,« siger Jeanette Mackenhauer Lindberg til B.T.

EM-slutrunden havde blot været i gang i ét døgn for Danmarks vedkommende, da fløjspilleren Johan Hansen måtte kapitulere med en skade.

40-årige Hans Lindberg under EM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 40-årige Hans Lindberg under EM. Foto: Liselotte Sabroe

En skade, som betød, at landstræner Nikolaj Jacobsen greb telefonen og rakte ud efter 'Majestæten', som ikke havde nogen anelse om, at han stod over for et nyt landsholdseventyr.

Et eventyr, der dog senere har udviklet sig til et sandt coronamareridt for den 40-årige højre fløj. Den del vender vi dog tilbage til lidt senere.

For i hjemmet i Berlin er håndboldstjernens telefon netop begyndt at vibrere på køkkenbordet.

»Han nåede lige at sige: 'Det er Nikolaj, der ringer', inden han tog den. Og jeg tænkte: 'Hvorfor skulle det ikke være vigtigt, når landstræneren ringer på dette tidspunkt?'« forklarer Jeanette Mackenhauer Lindberg.

Den mangeårige landsholdsstjerne fik besked på at komme til Ungarn så hurtigt som muligt, og da han havde lagt røret på, var der da heller ikke nogen tvivl hjemme hos familien:

»Han var helt rundt på gulvet, og han sagde: 'Skat, jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg kommer til Ungarn'. 'Hvad snakker du om?' tænkte jeg bare, men så kunne jeg godt se på ham, at det var vigtigt.«

Han spurgte dig ikke lige om lov til at tage afsted?

»Nej, det blev der ikke gjort, haha. Når først landstræneren ringer, så takker man bare ja.«

De efterfølgende timer blev et sandt kaos hjemme hos familien, hvor der både skulle styr på pcr-test, flybilletter og en pakket kuffert.

»Han var så forvirret og glædede sig så meget, at han blev i tvivl om, hvad han egentlig skulle pakke. Vi måtte lige gennemgå de mest obligatoriske ting sammen. Det var ret sjovt at se,« siger hustruen, der pludselig stod alene tilbage med to børn:

»Jeg har haft rimeligt travlt de seneste dage. Jeg er jurist og arbejder på et dansk-tysk advokatkontor i Berlin, men jeg måtte lige ringe til min chef og sige, at jeg måske ikke havde de længste arbejdsdage de kommende 14 dage. Men det er der forståelse for.«

Cirka otte timer senere stod Füchse Berlin-spilleren i EM-lejren i Debrecen, hvor han blot var en negativ pcr-test fra at kunne gøre et overraskende comeback på det landshold, hvor han i første omgang var blevet sorteret fra.

Og her var det ifølge hans bedre halvdel en forvandlet spiller, der trådte ind på banen i opgøret mod Slovenien.

»Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er meget subjektiv, men jeg synes sjældent, jeg har set ham så glad,« siger Jeanette Mackenhauer og tilføjer:

»Det var næsten som at se ham i de gamle dage, da han blev udtaget de første par år. Med sommerfugle i maven og en kæmpe glæde.«

Glæden er dog efterfølgende blevet erstattet af både vrede og frustration, for fredag testede den populære fløjstjerne positiv for coronavirus ved EM.

Hans Lindberg har sammen med Jeanette Mackenhauer Lindberg to sønner på henholdsvis tre og seks år.