Hans Lindberg vender hjem til sin barndomsklub, når han har spillet næste sæson færdig for Füchse Berlin.

Den mangeårige landsholdsspiller Hans Lindberg skifter til den danske håndboldklub Høj Elite i 2024 på en treårig kontrakt.

Det bekræfter fløjspilleren over for TV 2 Sport.

Skiftet sker, når Hans Lindberg har spillet denne og næste sæson færdig i den tyske bundesligaklub Füchse Berlin, som han netop har skrevet en etårig forlængelse med.

»Jeg ved godt, at det måske vil være en overraskelse for mange, men jeg ser et kæmpe potentiale her, og jeg har haft mange snakke med træneren og folk bag klubben,« siger Hans Lindberg til TV 2 Sport.

I Høj Elite fik Hans Lindberg debut på førsteholdet i en alder af 16 år. I dag er Hans Lindberg 41 år.

