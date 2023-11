Han er 42 år. Men spørger du Hans Lindberg, er det langt fra slut med at spille håndbold.

Den danske landsholdsstjerne har gang i en flyvende sæson for Füchse Berlin, og han er da også vældig tilfreds med de første måneder.

»Den har været fin. Jeg har fået en masse spilletid og spiller næsten fuldtid hver kamp. Det fungerer rigtig godt. Vi er en lidt smal trup, men vi får det til at fungere og får præsteret,« siger han til B.T.

Han har fået spørgsmålet flere gange. Og han får det igen.

For 42 år er en smule usædvanligt for en aktiv sportsudøver, men for Hans Lindberg er der ikke nogen særlig hemmelighed bag, at han bare kan blive ved.

»Jeg har det sjovt med det. Jeg har ikke nogle større skavanker, der gør, det måske er lidt hårdt. Jeg synes, det er sjovt at komme til træning. Jeg synes, det er sjovt at være en del af en gruppe, der kæmper for at opnå noget sammen,« siger han.

»Jeg nyder min sidste sæson i det tyske og vil gerne slutte bedst muligt af. Der er ting, man har fokus på i løbet af karrieren. Ernæring, bevægelse. Jeg lever en forholdsvis sund hverdag. Jeg prøver at optimere så meget jeg nu kan.«

Til sommer vender han hjem til Danmark, hvor han skal spille for HØJ Elite.

Men fysisk ville han sagtens kunne fortsætte flere år på højeste niveau. Og har han så overvejet, om han lige skulle tage endnu et år i Berlin - eller er den helt lukket?

»Som jeg har det, tror jeg sagtens, jeg kunne spille fem år mere i Bundesligaen. Det er ikke kampene, der er særlig hårde,« siger han.

»Det er mere, når vi har nogle brogede rejsedage, det havde vi for eksempel forrige uge, hvor vi spillede i Bosnien. Det tog 11 timer at komme derned, fra jeg gik ud af døren, til vi er fremme og 11 timer at komme hjem. Det er de ting, der er hårde og ikke godt for kroppen. Selve kampene har jeg det fint med og føler ikke der er noget problem i det,« fortæller han og fortsætter:

»Lige umiddelbart går jeg også og tænker: ‘Kommer der lige pludselig et tidspunkt, hvor hammeren falder, og så kan du ikke være med mere eller hvad’.,« smiler Lindberg og tilføjer:

»Men kroppen har det godt. Om jeg skulle tage et år mere eller ej … Situationen er afklaret, så det tænker jeg ikke så meget over.«

Hans Lindberg er også stadig en del af det danske landshold, som han netop har været samlet med i forbindelse med tre kampe i Golden League.