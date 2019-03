Hans Lindbergs navn manglede, da Nikolaj Jacobsen tirsdag udtog den første landsholdstrup siden VM-triumfen i januar.

Den danske fløj-veteran har nemlig valgt at holde en pause fra landsholdet, og derfor har han meldt fra til de to sidste samlinger i denne sæson.

Årsagen er, at 37-årige Hans Lindberg ganske enkelt er slidt.

»Jeg har bare haft en lang sæson med to skader og et VM, der har fyldt meget i hovedet, og vi har haft en masse kampe i Füchse Berlin, hvor jeg har været alene på positionen og spillet 60 minutter hver eneste gang. Vi har haft usandsynligt mange skader. Så det har bare været lidt hårdt,« siger Lindberg, som samtidig kan se frem til en hektisk sæson-slutspurt med klubholdet.

»Nu kommer der så nogle vigtige kampe både i ligaen, Final4 (pokalturneringen, red.) og EHF Cuppen. Så det har været en snak med Nikolaj om lige at tage en pause til denne samling og den næste, og så se hvad en god sommerferie kan gøre ved kroppen. Så det er sådan set det,« siger Hans Lindberg, der fik debut på landsholdet for 16 år siden.

Der har været tvivl om Hans Lindbergs fremtid på landsholdet, efter danskerne vandt VM-guld, men hovedpersonen understreger, at der i udgangspunktet er tale om en pause og ikke et definitivt farvel.

»Jeg har stadig mod på landsholdet og er ikke træt af at være med. Jeg synes, det er super sjovt og pisse fedt at være en del af holdet. Men lige nu handler det egentlig bare mest om at holde fokus på de ting, der kommer i klubben.«

Regner du med at komme tilbage på landsholdet til efteråret?

»Haha… Så kan jeg sige, som jeg har sagt tidligere: Det er ikke bare sådan et tilmeldingshold, hvor man betaler et kontingent og så kommer man, når man har lyst. Det må vi jo se på.«

Men regner du med at sige ja, hvis Nikolaj Jacobsen spørger dig i efteråret, om du er klar igen?

»Ja. Det regner jeg med. Hvis du spørger mig, så er det et kort break for de næste to samlinger. Den samling nu her er nok den, der er mest presset for mig i forhold til, at der er mange vigtige kampe for klubben, og kroppen er slidt efter en hård sæson,« siger han og fortsætter:

»Forhåbentlig er det sådan, at vi vinder de her to EM-kvalkampe over Montenegro, og så er de to kampe til juni ikke vigtige, for så er vi kvalificeret til EM, og der vil jeg så sætte pris på en lang sommerferie i stedet. Jeg havde ikke særlig lang sommerferie sidste år, og forrige år var der heller ikke noget. Så efter det vil jeg da tro, at hvis Nikolaj synes, jeg er interessant at have med omkring landsholdet, så vil jeg helt klart sige ja, hvis jeg får tilbuddet,« siger Lindberg.

Mens Hans Lindberg bliver i Berlin, møder de andre danske landsholdsspillere ind til samling d. 8.-14. april, hvor den står på to EM-kvalifikationskampe mod Montenegro.