To gange om året kan du være heldig at støde ind i en gruppe af de største tidligere danske håndboldspillere herhjemme.

For landstræner Nikolaj Jacobsen har gjort en dyd ud af at samle sine gamle håndboldvenner, når muligheden byder sig.

Det skete senest i december på Søpavillonen i København, hvor Lars Christiansen, Ian Marko Fogh, Jan Paulsen, Kristian Asmussen, Lars Krogh Jeppesen og Lars Jørgensen blandt andre var med på gæstelisten.

Og sådan fortsætter det.

»Jeg har jo en god kontakt til min lillebror Simon (Frank, red.) inde på Søpavillonen, som gør, at det nogle gange er lidt nemmere for mig at lave et godt arrangement. Det er vigtigt at bevare de venskaber. Det er noget af det, jeg sætter allermest pris på i mit lange håndboldliv,« siger Jacobsen til B.T. og fortsætter:

»Mange af os er rigtig gode venner. Nogle af dem er mine bedste kammerater, som jeg har spillet med på enten ungdomslandsholdet eller i starten af min karriere på landsholdet. Så har vi holdt ved. Der har været lidt pauser, men det har mest været, når jeg har været væk,« lyder det med et smil.

På rækken af store danske håndboldlegender kan man dog på billedet også spotte den tidligere norske landsholdsstjerne Steinar Ege. Og det er bestemt ingen tilfældighed.



»Steinar har spillet sammen med mig i Kiel, og han kender også Lars Jørgensen fra AG København. Steinar er godt nok nordmand, men han er også til en vis grad dansk. Han har boet i Danmark i mange år snart. Han er et fantastisk behageligt menneske, så han passer godt ind i gruppen,« siger Jacobsen.