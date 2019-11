Stammen på kvindelandsholdet har været sammen længe, og Klavs Bruun Jørgensens kolleger er VM-optimistiske.

Drømmen er en medalje, og minimumskravet er en billet til OL-kvalifikationen i foråret, når det danske kvindelandshold i håndbold spiller VM i de kommende uger.

Og spørger man toptrænerne i den danske liga har landsholdet noget at have optimismen i denne gang. Ikke mindst fordi holdet efterhånden har spillet sammen længe og er kommet til Japan med masser af erfaring.

- Stammen i truppen har været sammen i tre-fire mesterskaber nu. Det betyder rigtig meget, siger tidligere landstræner Jan Pytlick, der i dag står i spidsen for Odense Håndbold.

- Jeg har store forventninger til dem. Selv om de er i en pulje med gode hold, tror jeg, de kan lave et godt resultat, siger Pytlick.

I den indledende pulje venter formentlig masser af modstand fra Frankrig, Tyskland, Brasilien og Sydkorea, mens kun lørdagens modstander, Australien, ligner en ægte prygelknabe.

Viborg-træner Jakob Vestergaard regner med, at Danmark, Frankrig og Brasilien besætter de tre øverste pladser og avancerer til mellemrunden.

- Frankrig er nok et skridt foran alle de andre, og Australien er et stort skridt bagefter.

- Sydkorea og Tyskland skal nok spille med og skabe spændende kampe, men jeg tror ikke, de kommer videre, siger Vestergaard.

Han har et indgående kendskab til tysk håndbold efter sin periode som tysk landstræner fra 2015 og et år frem.

- De har igen skiftet meget ud og satser på mange unge kræfter. Derfor tror jeg, de får svært ved at byde sig til. Jeg tror ikke, de har den nødvendige rutine til at komme videre, siger Jakob Vestergaard.

Lidt mere skeptisk er Randers-træner Niels Agesen, der ikke er imponeret over det niveau, det danske landshold har vist ved tidligere mesterskaber.

Han ser dog gode danske muligheder, men mest fordi andre lande er kommet til Japan i en svækket udgave.

Eksempelvis må Norge, som Danmark kan møde i mellemrunden, undvære en stribe spillere på grund af skader.

- Det er de andre landes manglende profiler, som gør, at Danmark har en god chance. For jeg synes jo ikke, at spillet har flyttet sig alverden, siger Niels Agesen.

Danmark vandt senest en VM-medalje i 2013, da Jan Pytlicks tropper erobrede bronze i Serbien.

Siden er det blevet til to sjettepladser, så spørgsmålet er, om kvaliteten denne gang rækker til et nyt indtog i medaljekampene.

- Vi har i hvert fald holdet til at komme i mellemrunden, siger Jakob Vestergaard.

- Sandra Toft er måske ikke verdens bedste keeper, men hun er en af de bedste. Alle ved, hvor vigtigt det er med gode målmænd.

- For første gang længe er der ikke nogen positioner, hvor der ikke er kvalitet at sætte ind. Der er kvalitet på alle pladser, og især hos de syv, otte eller ni, der formentlig skal afgøre kampene, siger Viborg-træneren.

Danmark åbner VM mod Australien lørdag middag dansk tid.

/ritzau/