Aarhus United har suspenderet cheftræner Heine Eriksen.

Håndboldklubbens direktør Mads Winther bejræfter over for TV 2, at de har suspenderet træneren, men vil ikke sige mere til mediet om grunden.

B.T. har ligeledes rettet kontakt til direktøren, men uden held indtil videre.

Eriksen var ikke med på bænken, da Aarhus United vandt sidste kamp i sæsonen mod Viborg.

Han har været træner siden 2017, hvor klubben startede i Damehåndboldligaen efter det forliste SK Aarhus.

Heine Eriksen var i lang tid også U-landstræner, men stoppede sidste år efter 21 års tro tjeneste hos DHF.

»Jeg kan også mærke, at jeg er kommet til et punkt, hvor projektet i Aarhus United skal have mit fokus 100 procent, hvis vi skal flytte det til næste niveau, som vi har en ambition om,« sagde han ved den lejlighed.

I starten af maj gav han et interview til Stiften, hvor der heller ikke var vaklen i forhold til det videre arbejde.

»Det kan godt være, at det ikke er næste år men først om nogle år, men målsætningen er, at vi skal spille europæisk håndbold, og det gør du ved at tage en fjerde- eller femteplads. Vi må erkende, at der er meget langt til medaljer, men en fjerde-, femte- eller sjetteplads skal vi have et håb om. Og forhåbentligt inden for de næste tre år,« sagde Heine Eriksen.

Han har tre år tilbage af sin aftale med klubben.