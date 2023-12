Han var bekymret. Meget bekymret.

For det så skidt ud, da Kathrine Heindahl måtte forlade den dramatiske semifinale mod Norge fredag.

Landstræner Jesper Jensen frygtede, det var korsbåndet, der var røget. I stedet kunne han ånde lettet op over, at det ikke var tilfældet.

Fredag aften blev Heindahl scannet.

Hun slap med skrækken, men er ude de næste 3-4 måneder og slipper ikke for en operation i sit højre knæ.

Og frygten for, at korsbåndet var røget, det gjorde ham bekymret.

»Det tror jeg, alle var. Det var det, der var så hårdt,« siger han og afslører nogle afgørende timer fredag aften.

»Vi vendte det hele om aftenen, Lars (Jørgensen, red.) og jeg. Skulle vi tage en stregspiller ind? Jeg synes bare, vi ville se amatøragtige ud, hvis vi fik Sarah Iversen eller Rikke Iversen skadet.«

Da svaret kom, ringede landstræneren til Team Esbjerg-spilleren Kaja Kamp, der nu er kaldt ind til bronzekampen og som lørdag trænede med.

»Det er ikke sådan, at vi har en plan, at Kaja skal redde det hele, men vi ville se dumme ud, hvis vi ikke tog en stregspiller med. Det var en træls besked at give Elma Halilcevic, fordi hun havde gjort sit fortjent til at spille kampen søndag. Men bronzemedaljen overgik lysten til at honorere hende,« forklarer Jensen.

Danmark møder Sverige søndag i en direkte kamp om VM-bronze. Fredag sikrede man sig OL-billetten, da Frankrig vandt over netop svenskerne.