Jesper Jensen kalder det surrealistisk, at Esbjerg allerede i tredjesidste runde er sikret sig CL-kvartfinale.

Det er surrealistisk, at Team Esbjerg allerede i tredjesidste spillerunde i Champions League-gruppespillet har sikret sig en plads i kvartfinalen.

Det siger Esbjerg-træner Jesper Jensen, efter at Esbjerg søndag sikrede avancement med en hjemmebanesejr på 35-30 over norske Vipers Kristiansand.

- Det betyder helt vildt meget. Det er en kæmpe lettelse, fordi vi har nået det mål, efter at vi har gjort det så godt, siger han.

Det danske mesterhold har hentet syv ud af otte point i hovedrunden i turneringen, hvor Esbjerg er i gruppe med storhold som franske Metz, russiske Rostov Don og rumænske CSM Bucuresti.

- Det er tæt på, at jeg vil påstå, at vi har overpræsteret, fordi vi har fået maksimalt ud af det, vi har haft mulighed for. Det er næsten helt surrealistisk, siger Jesper Jensen.

Selv om kvartfinalepladsen allerede er i hus, har Esbjerg stadig meget at spille om i de sidste to kampe i gruppespillet, hvor ungarske Ferencvaros venter på udebane, mens Metz gæster Esbjerg i den sidste kamp.

Esbjerg ligger lige nu nummer to i puljen med lige så mange point som Metz på førstepladsen, mens Rostov Don og Bucuresti er henholdsvis nummer tre og fire med hver ni point.

Derfor kan Esbjerg stadig blive både nummer et og fire i gruppen, og det er vigtigt i forhold til modstanderen i kvartfinalen.

- Jeg ved, hvad vi spiller efter. Vi spiller efter at vinde de sidste to kampe og blive nummer et i puljen.

- Er det realistisk? Alt det, vi har lavet indtil nu, er ikke realistisk, så det er lidt synd at begynde at sætte sig realistiske mål. Nu kan vi lige så godt blive ved med at være urealistiske og så bare køre videre derfra, siger Jesper Jensen.

Esbjerg spiller den næste Champions League-kamp 1. marts i Ungarn.

/ritzau/