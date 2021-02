Nogen har taget det tungt, andre har taget det lidt Jørgen Leth'er.

Uanset hvad har det i hvert fald vakt opsigt i det håndboldglade Danmark, at det danske digter- og filmmager-ikon Jørgen Leth tidligere har beskrevet den populære kastesport, hvor Danmarks herrer er nykårede verdensmestre, for både 'grim' og 'kedelig'.

Men i et interview med Information indrømmer Jørgen Leth, at også han, denne bordtennis- og tennis-spillende cykel-connoisseur af ypperste karat, har fundet værdi og glæde i håndbolden under januars danske VM-triumftog i Kairo.

»Jeg tænkte dengang: De løber den ene vej og scorer. Så løber de den anden vej og scorer. Men jeg tog fejl. Det er jeg ikke bange for at indrømme,« siger Jørgen Leth til Information.

Under VM-slutrunden i januar blev den 83-årige digter, som har skrevet digte og bøger om sport i flere årtier, grebet af spændingen og dramaet, som udspillede sig på Danmarks vej til VM-triumfen, fortæller han.

»Jeg havde ikke regnet med det, men jeg blev simpelthen revet med og var til sidst helt vild med at se det,« siger han om Mikkel Hansen og co's VM-bedrifter, som millioner af danskere fulgte på tv.

I interviewet med Information fortæller Leth, at simpelthen han blev rørt, når Danmarks spil gik op i en højere enhed.

Og så fremhæver han Nikolaj Jacobsen som en 'genial' træner, og mener, at han godt kunne skrue et digt sammen om eksempelvis Mikkel Hansen eller VM-kometen Mathias Gidsel.