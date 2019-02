De økonomiske problemer er så store hos håndboldklubben Larvik, at nordmændene går i betalingsstandsning.

I mange år hed Norges håndboldflagskib Larvik HK.

Larviks håndboldkvinder vandt mesterskab efter mesterskab i den bedste norske række, og i 2011 blev det også til guld i Champions League.

Nu er Larvik, der har danske Lene Rantala som midlertidig cheftræner, i så store økonomiske problemer, at klubben er gået i betalingsstandsning. Det skriver Larvik på sin hjemmeside.

- Over tid har klubben ikke haft succes med sit indtægtsskabende arbejde. Det har medført en svært presset likviditetssituation, som gør, at vi nu indfører øjeblikkelig betalingsstandsning, siger daglig leder Pål Albertsen.

- Vi arbejder på en plan for at videreføre klubben. Det kræver desværre disse tiltag, siger han.

Larvik skriver videre, at alle ansatte har fået at vide, at de vil blive fritstillet. Klubben forventer dog fortsat at spille kampe.

Nordmændene var tidligere på sæsonen i gruppe med Odense Håndbold i Champions League.

Siden kom holdet i samme gruppe som håndboldkvinderne fra Viborg HK i EHF Cuppen på den næstbedste europæiske hylde.

I begyndelsen af februar forfremmede Larvik assistenttræner Rantala til midlertidig cheftræner. Det skete, da forgængeren Geir Oustorp meddelte klubben, at han ønskede at stoppe efter sæsonen.

Det fik straks klubledelsen til at stoppe samarbejdet med Oustorp.

