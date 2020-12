De danske spillere har installeret Wii og Playstation i et rum på deres hoteletage, så der er noget at lave.

Et af de store samtaleemner op til kvindernes håndbold-EM, som for Danmarks vedkommende begynder fredag aften, har været den strikse coronaboble, holdene bliver "lukket inde" i.

Spillerne må ikke forlade hotellet - faktisk end ikke den etage, der er blevet reserveret til den enkelte nation - ud over til træning og kamp.

Intet samvær med familie eller venner under hele EM. Kun hinandens selskab fra start til slut i op til tre ugers tid.

Lejrkuller kan vise sig at blive et noget mildt begreb til at beskrive stemningen senere under slutrunden, men indtil videre går det glimrende for de danske spillere i hvert fald.

De har nu været isoleret på hotellet i nogle dage, og i forhold til tidligere slutrunder har spillerne forsøgt at indrette sig anderledes for at imødegå coronaboble-kuller.

- Jeg har taget min Nintendo Wii med til fællesrummet, og vi har en masse andre forskellige aktiviteter dernede, som vi ikke plejer at have med, siger højreback Mette Tranborg.

- Det er, for at vi har et sted at gå hen og tænke på noget andet og lave noget andet, når man ikke lige kan gå en tur, som man plejer at kunne, eller gå på en café og drikke en kop kaffe.

Derudover er rummet blevet indrettet med en PlayStation og en masse spil, ligesom mængden af julepynt også har fået et hak op ifølge playmaker Mia Rej.

Det har så langt haft den tilsigtede effekt.

- Indtil videre har det været fint, siger Mia Rej.

- Der er sågar nogen, som har sagt, at de måske slet ikke får problemer, fordi de synes, det er så hyggeligt. Jeg tror nok, det skal gå.

- Der er et meget naturligt flow i gruppen og en god stemning, og det er selvfølgelig vigtigt for, at vi også kan have det godt på dag 14.

Anne Mette Hansen spiller til daglig i Ungarn, som har været ekstremt hårdt ramt af coronapandemien og deraf også restriktioner.

- Jeg håber ikke, det bliver et problem, og jeg synes, vi er godt forberedt. Det gælder om at få fyldt den boble op, med alle de ting vi kunne tænke os, og så må vi håbe på, vi har nok til ikke at kede os, siger hun.

Danmark indleder EM fredag klokken 20.30 mod Slovenien.

/ritzau/