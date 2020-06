Smertestillende piller og smertelindrende gel.

For topatleter er det hverdagen for at komme igennem det hårde kampprogram, der hærger i flere sportsgrene. Men det er også tilfældet blandt unge, håbefulde talenter.

Sådan lyder påstanden fra håndboldlegenden Gro Hammerseng-Edin og hendes hustru, Anja Hammerseng-Edin.

Den debat kommer, efter at tyske ARD har afsløret, hvor meget smertestillende medicin fylder i tysk fodbold, og ifølge Hammerseng-Edin-parret er det også meget udbredt i norsk håndbold. Både i elitesport og i ungdomsrækkerne, skriver NRK.

Gro Hammerseng-Edin i 2010. Foto: Claus Fisker Vis mere Gro Hammerseng-Edin i 2010. Foto: Claus Fisker

Anja Hammerseng-Edin har tidligere skrevet en bog, hvor hun havde interviewet 100 spillere i alderen 12-20 år, hvor hun så en tendens til, at mange tog smertestillende medicin for at kunne holde til at træne før en vigtig kamp, så de ikke blev droppet.

»Problemet er ganske stort i Norge. Mange bruger Voltaren for at holde ud, og mange får det i en ung alder af forældrene. Det bliver delt ud til andre på holdet for at kunne vinde kampe,« siger Anja-Hammerseng-Edin i programmet Dagsnytt ifølge NRK.

Her blev hun bakket op af landsholdslægen på det norske kvindehåndboldlandshold, Anne Froholdt, der siger, at det ikke et en ukendt problematik for hende, og at det har mange kortsigtede konsekvenser.

Anja Hammerseng-Edin. Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC Vis mere Anja Hammerseng-Edin. Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC

Gro Hammerseng-Edin forklarer yderligere, at hun mod slutningen af sin karriere tyede til netop smertestillende medicin for at kunne gennemføre flere kampe mod slutningen af en sæson.

En forkert signalværdi at sende, mener hun den dag i dag.

»Jeg var en af dem, der gik for at være hård og spillede alligevel. Set i bagklogskabens lys er det ikke det signal, vi bør sende til vores unge udøvere. De bliver nødt til at sige, når de har ondt. Der skal lyttes til dem. Alle omkring dem må holde øje, når det bliver for meget for dem,« siger hun til NRK.

Herhjemme har flere danske fodboldprofiler tidligere stået frem og fortalt om et overforbrug af gigtpiller – blandt andre Martin Ørnskov og Daniel Agger.