Svenske Magnus Wislander har trods en gigantisk håndboldkarriere arbejdet 36 år i Postnord.

Håndboldverdenen var ofte prisgivet, da de svenske herrer dominerede mesterskaberne i 1990erne, og det skyldtes blandt andet den ustyrlige stregspiller Magnus Wislander.

Han bar tilnavnet 'Slangen' og er blevet kåret til århundredets håndboldspiller, men den slags tæller tilsyneladende ikke så meget i verden udenfor. Det fortæller Aftonbladet.

Wislander fik, før karrieren tog fart, et job hos Postnord, og da han drog til udlandet for at spille på allerøverste niveau, så tog han ikke afsked, men orlov.

Danskerne måtte i perioden strække våben over for de dygtige svenskere. Foto: Paulo Novais/Epa-Lusa/Ritzau Scanpix Vis mere Danskerne måtte i perioden strække våben over for de dygtige svenskere. Foto: Paulo Novais/Epa-Lusa/Ritzau Scanpix

Da han stoppede den aktive karriere, fik han et lederjob i postvæsenet, men sidste år blev han pludseligt afskediget. Efter 36 år som ansat.

»Det var et slag i ansigtet, der tager hårdt på psyken,« siger den 59-årige, der nu har været arbejdsløs i næsten et år.

Wislander har løn frem til sommer og har også en sidegeschæft som radiokommentator. Derudover har han på fornuftig vis lagt penge til side fra håndboldkarrieren, der stoppede i 2007.

Den svenske legende vandt blandt andet to VM-guld, fire EM-guld, tre OL-sølv og syv Bundesliga-guld