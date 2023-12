Simone Petersen har en finurlig spillestil og et kæmpe overblik, som giver tryghed til holdkammeraterne.

Da spillet stod i stampe, og Danmark var faretruende tæt på at få en skrækkelig indledning på VM i premieren mod Serbien fredag aften, pegede landstræner Jesper Jensen på Simone Petersen.

Og det blev afgørende.

Den 26-årige playmaker kom på banen, skabte ro og leverede de nødvendige oplæg til holdkammeraterne, og til sidst lavede Danmark comebacket og vandt 25-21 foran et ellevildt publikum i Boxen i Herning.

- Det var dejligt. Jeg elsker at have en rolle i de afgørende minutter, siger Simone Petersen.

Det er sjældent, at Ikast-spilleren starter på banen, når landsholdet går i kamp. Men Jesper Jensen ved, at han har et trumfkort, hvis der er behov for at slå koldt vand i blodet på banen.

- Simone er god til at bringe struktur ind i en kamp og se de muligheder, der byder sig. Hun kan mange ting, og som playmaker er hun outstanding.

- Hun skal stå for den struktur, som kan være svær at styre fra bænken, når der er 12.000 tilskuere på tribunerne, siger Jesper Jensen.

Simone Petersen lægger ikke skjul på, at hun gerne vil spille så meget som muligt, men hun er med på, at hun er et stykke værktøj, som Jesper Jensen kan trække op af kassen, når der er behov.

- Jeg har en stor rolle i overtal og syv mod seks, og så skal jeg bidrage ved at gå ind og styre spillet. Det afhænger af modstanderen og de kompetencer, der skal i spil.

- Jeg føler mig ret rolig både på og uden for banen, og det kan hjælpe mine medspillere. De føler sig trygge, når jeg er på banen, siger Simone Petersen.

Landsholdets bagspillere besidder hver især forskellige spidskompetencer. Helena Elver er lynhurtig til at gå på kant af forsvaret, Julie Scaglione har en hammer af en anden verden, og Louise Burgaard har sin venstrearm.

Simone Petersen stråler, når hun med sit store overblik finder plads til de lidt mere ekstraordinære aktioner. Det kunne være et frækt indspil til stregen.

Og det er ikke tilfældigt, at det ofte ser godt ud, når Simone Petersen fordeler spillet.

- Det har altid været vigtigt for mig, at håndbold skal være sjovt. Man skal udforske spillet og udfordre sig selv. Jeg har altid arbejdet med at lege med bolden, og det har været vigtigt for mig at bruge det i mit spil på banen. Det er i de situationer, håndbold bliver sjovt.

- Jeg har næsten altid en bold i hånden. Når de andre lægger bolden fra sig, så har jeg den i hænderne og leger med den og prøver alle mulige ting af, siger hun.

Hun er født i 1997, hvor Danmark anført af Anja Andersen senest vandt VM.

Og netop den legendariske bagspiller har fyldt meget i Simone Petersens udvikling som håndboldspiller, selv om hun først begyndte at spille håndbold, da Anja Andersen havde lagt den klistrede kugle på hylden.

- Anja var en kæmpe inspiration for mig. Hun var unik som håndboldspiller.

Simone Petersen fik debut på landsholdet i 2021 og er nu i gang med sin tredje slutrunde under Jesper Jensens vinger.

Til daglig tørner hun ud for Ikast, hvor hun har været ad et par omgange i sin seniorkarriere.

