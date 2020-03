Håndboldspillerne Rikke Skov og Lotte Kiærskou brød som par i 2011, men her ni år senere elsker de stadig hinanden og har kontakt flere gange om ugen.

Det skyldes, at de lever i en såkaldt regnbuefamilie. Èn familie i to hjem. Det skriver Viborg Folkeblad.

De to tidligere landsholdspillere har to piger sammen. Og de har haft afgørende betydning for, at deres forhold har været godt, selvom de gik fra hinanden i for mange år siden.

Rikke Skov og Lotte Kiærskou lavede en pagt over en flaske rødvin en nat i 2011. Pagten gik ud på, at deres børn aldrig skulle skilles ad.

Rikke Skov. Foto: Henning Bagger

Håndboldspillerne aftalte ligeledes, at de aldrig skulle bo mere end 10 minutter fra hinanden. Og det har fungeret godt.

»Jeg elsker stadig Lotte. Det ved pigerne godt. Det siger jeg tit. Jeg elsker hende, og jeg kunne aldrig undvære hende i mit liv,« siger Rikke Skov blandt andet.

De to tidligere landsholdsspillere har begge fundet nye kærester. Rikke Skov er sammen med Jakob Skov Sabra, mens Lotte Kiærskou er sammen med Pernille Bisted.

Rikke Skov hedder nu Rikke Skov Sabra, fordi hun blev gift med Jakob Skov Sabra i 2018. De mødte hinanden i 2014.

Lotte Kiærskou. Foto: Liselotte Sabroe

De to nye kærester i familien har skulle affinde sig med pagten, der blev indgået i 2011, og det har eftersignende ikke været svært for nogle af dem.

Døtrene har ikke en oplevelse af, at deres familie er meget anderledes end så mange andres familier.

14-årige Karoline siger afsluttende i interviewet, at hun ikke har to mødre. Hun har en mor og en Rikke, siger hun bestemt med tryk på én.

Familien i to hjem bor helt præcist i nybyggerkvarteret i Asmild i Viborg.