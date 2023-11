Efter ti år i udlandet er den danske håndboldstjerne Rasmus Lauge tilbage på dansk jord igen.

I sommer flyttede han hjem til vante rammer i Bjerringbro-Silkeborg Håndbold sammen med familien. Og skiftet hjem har været noget af en omgang for VM-helten.

»Det har været fedt at komme hjem, det har været hårdt at komme hjem, det har været kaotisk at komme hjem. Det er rigtigt mange ting på én gang. Hovedoverskriften er dog, at det har været dejligt,« siger han med et grin til B.T.

Han har skullet vænne sig til at være et endnu mere kendt ansigt på gaden, end han har været i sin tid i Flensborg, Kiel og Veszprem.

Rasmus Lauge under pressemøde med håndboldherrerne på Hotel Scandic CPH Strandpark i Kastrup mandag den 30. oktober 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Lauge under pressemøde med håndboldherrerne på Hotel Scandic CPH Strandpark i Kastrup mandag den 30. oktober 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg bliver stoppet mere på gaden. Jeg har fundet ud af, hvor meget fokus der er på os landsholdsspillere i forhold til, hvad jeg troede inden.«

»Jeg synes, jeg har prøvet at forberede mig mentalt, men det er bare noget andet, når man så står i andedammen. Man bliver hevet i fra alle sider. Det er både familiært, venskabeligt og arbejdsmæssigt. Der er mange, der hiver i én. Det er fedt, men det skal man lige lære at navigere i,« siger han.

Men i takt med, at han og familien er faldet mere og mere tilpas i huset i Silkeborg begynder han at mærke en positiv ændring.

»Jeg tror også, hvis man har set mig spille de sidste par kampe, så er det løsnet mere op. Vi er kommet mere på plads, ombygningen derhjemme er færdig, børnene er kommet godt ind i en rytme. Det er jeg også selv.«

»Jeg har måske også lært at sige nej til at par arrangementer i stedet for at flyve rundt til det ene og det andet. Det er begyndt at lande og blive mere naturligt.«

Sidst Danmark så meget til dig, gik du amok i en VM-finale og scorede ti mål. Har det givet urealistiske forventninger?



»100 procent! Haha.«

»Det er jo rart, man kan hive sådan nogle kampe op i ny og næ, men som Nikolaj (Jacobsen, red.) har sagt, så er det dét, vi stræber efter som håndboldspillere. At ramme den kamp. Sådan er vi indstillet. Men det er nok urealistisk at regne med, man kan ramme det niveau hver gang.«

»Det skal man også være ærlig at sige, ellers gjorde vi det nok hver gang. Vi er også normale mennesker i hverdagen. Vi kæmper også med det. Det er jo i grund og grund et nyt arbejde. Hvis andre skifter kurs i privatlivet, tager det også lidt tid at komme ind i rytmen. Det er det samme her.«

Bjerringbro-Silkeborg ligger i øjeblikket på fjerdepladsen i ligaen syv point bag førerholdet Aalborg Håndbold.