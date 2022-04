Enden er nær.

Det lyder jo i udgangspunktet voldsomt dramatisk, men heldigvis drejer det sig i dette tilfælde ‘kun’ om Lasse Svan Hansens landsholdskarriere.

Torsdag aften sætter den erfarne højre fløj punktum i rødt og hvidt, når han helt ekstraordinært har fået en afskedskamp mod Polen i Royal Arena.

Og 38-årige Svan satser på, at han kan holde følelserne lidt mere i ro denne gang, end han var i stand til efter EM-bronzekampen i januar, der var hans sidste optræden til en slutrunde.

Foto: Zsolt Szigetvary Vis mere Foto: Zsolt Szigetvary

Her havde han nemlig sit hyr med at styre tårekanalerne.

»Jeg håber, at jeg er en lille smule mere afklaret på torsdag,« griner Lasse Svan og fortsætter:

»Men jeg er også godt klar over, at når der så lige pludselig kun er danske tilskuere på lægterne, så kan der komme en masse op i mig. Så jeg ved ikke, om jeg er så afklaret med det, som jeg prøver at sige til mig selv. Jeg håber ikke, det bliver for slemt, må jeg sige.«

»Landsholdet har betydet så meget for mig – og jeg er så glad for de oplevelser, som fansene har været med til at give mig. De skal selvfølgelig også have en tak fra min side. Og jeg håber, det bliver en tak, som jeg kan styre, uden at jeg skal stå og … Ja, at den kan blive præsenteret på en rolig måde. Og at det kan blive en dejlig og sjov aften,« siger Svan.

Fire hurtige til Svan om landsholdskarrieren: Din største oplevelse? »Der er heldigvis mange at vælge mellem. At vinde OL-guldet var kæmpestort. Og jo længere vi kommer væk fra det, jo større synes jeg også, det er. Men VM 2019 – det var fuldstændig fantastisk med opbakningen fra tilskuerne og den måde, vi spillede på og var så overlegne. Det var vildt at stå med pokalen til sidst og endelig kunne kalde sig verdensmester efter to tabte VM-finaler. Og så var det en god fest bagefter og fantastisk at blive hyldet på den måde i København.« Din bedste kamp? »Det må være vores kamp mod Slovenien til VM i Qatar i 2015, hvor jeg lavede 13 mål på 13 skud på 40 minutter. Jeg kunne have slået målrekorden, hvis jeg fik mere tid. Anders Eggert havde endda sagt, at jeg fik lov at tage straffe, hvis vi fik nogle, men det gjorde vi ikke. Men jeg satte ikke en fod forkert i den kamp.« Din største skuffelse? »Mange vil nok tro, jeg nævner VM-finalen i Spanien. Men det var vores nederlag til Sverige i OL-kvartfinalen i 2012. Vi skulle møde Sverige i kvartfinalen og Ungarn i semifinalen. Vi havde en motorvej mod finalen. Men så tabte vi til svenskerne. Det er klart den værste følelse, jeg har siddet med efter en landskamp.« Din bedste medspiller? »Nu har jeg jo boet med Niklas (Landin, red.) til alle slutrunder, bortset fra en enkelt, og det har skabt et bånd, som er meget specielt, og som betyder meget for mig. Ud over det er han også en ret dygtig håndboldspiller – set over tid må han være den bedste, jeg har spillet med.«

Lasse Svan Hansen når i alt op på 246 landskampe, hvilket giver ham en tredjeplads på listen over spillere med flest landskampe.

Og hans medaljehøst lyder på ni i alt – heraf to VM-guld, ét EM-guld, ét OL-guld.

Dermed er det en af de helt store, der takker af – og hans kolleger på landsholdet har da heller ikke lagt skjul på, at Svan efterlader sig et stort tomrum.

Herunder forklarer tre af dem, der kender ham bedst på landsholdet, hvorfor han har sat så stort et aftryk.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Henrik Møllgaard

»Han har været gennemgående i hele min landsholdstid, og han har været der, når vi har vundet de store ting, og når det har gjort allermest ondt. Og han har nok i virkeligheden været allervigtigst, når det gjorde ondt, og vi slog et par skæverter – der har han været virkelig god til at samle op på de personer, der har været ramt.«

»Derfor skal Lasse huskes for andet end kamplobbet og at være usvigelig sikker fra højrefløjen. Lasse kan noget ekstraordinært uden for stregerne, og derfor er det også helt fortjent, at han får den her ekstraordinære afslutning.«

»Lasse er forfærdelig at spille imod. Lige så godt et menneske, han er uden for stregerne … Han er jo en kæmpe idiot inde på banen. Når man ikke spiller på hold med Lasse, så kan man godt have svært ved at tro på, at han skulle være så godt et menneske. Han brokker sig, snyder på vægten – han kan alle tricks i bogen. Han er blevet mere mild med årene, men han vil stadig vinde, og han kan stadig slå folk ned, hvis det slår klik. Men det var værre, da han var yngre. Men det er ikke det, vi skal snakke om i den her uge – nu skal han hyldes.«

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

Nikolaj Jacobsen

»Han har været en lederskikkelse både på og uden for banen. Han har været et fantastisk vigtigt bindeled mellem træner og spillergruppen. Han formår at se tingene fra flere sider og har været med til at glatte tingene ud den ene og den anden vej – ikke fordi der har været ret meget af den slags. Men det har virkelig været rart at have sådan en mand på holdet.«

»Man glemmer tit, at selvom Lasse er en pæn ung mand – det ligner han i hvert fald – så har han et fantastisk vindergen og meget mere temperament, end man måske lige regner med, når man ser ham.«

»Han er ærlig og en af dem, der har turdet stille krav til sin træner og medspillere, så vi hele tiden sørger for, at vi opnår de ting, vi gerne vil.«

Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Foto: BERNADETT SZABO

Niklas Landin

»Lasse har altid været ekstremt scoringssikker. Han har måske ikke fyldt så meget udadtil, men han har altid været der. Så man har ikke skullet skænke højrefløjen en tanke, for den har Lasse – sammen med Hans (Lindberg, red.) – haft styr på.«

»Samtidig har han også altid været der for sine holdkammerater uden for banen. Både for de unge og de gamle. Han har altid været meget på og interagerende i forhold til at få folk til at føle sig som en del af holdet, og det har betydet utroligt meget.«