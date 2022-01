Bronzekampen mod Frankrig blev Lasse Svan Hansens sidste landskamp på den helt store scene.

Det blev markeret med hyldest fra de fremmødte danske fans i MVM DOME - og en lufttur inde på halgulvet af holdkammeraterne.

Da de bronze-vindende danskere så kom ud i omklædningsrummet, var det Lasse Svans tur til at betale tilbage med en obligatorisk tale.

Men mundtøjet ville ikke makke ret.

Det forklarede en rørt Lasse Svan efter kampen.

»Det blev en ekstremt kort tale og også meget usammenhængende. Jeg sagde også til dem, at jeg håbede, jeg ville få muligheden for at holde en længere tale for dem på et andet tidspunkt.«

Hvorfor usammenhængende?

»Det var usammenhængende, fordi jeg har svært ved sådan noget. Når det er noget, der betyder rigtig meget for mig, så har jeg svært ved at holde følelserne tilbage, og det havde jeg også derinde (han nikker mod omklædningsrummet, red.), for den gruppe betyder rigtig meget for mig, og det er både spillere og ledere. De har været en stor del af mit liv i mange år. Så jeg sagde egentlig bare tak til dem - og tak for den tid vi har haft sammen, og fordi de er, som de er.«

Lasse Svan fik en lufttur af holdkammeraterne efter kampen. Foto: RADOVAN STOKLASA Vis mere Lasse Svan fik en lufttur af holdkammeraterne efter kampen. Foto: RADOVAN STOKLASA

Der går rygter om, at Lasse Svan, der fik landsholdsdebut i 2003, bliver belønnet med en sidste landskamp i løbet af foråret, men det vil Nikolaj Jacobsen hverken be- eller afkræfte. Og selv siger Lasse Svan med et smil, at han ‘regner med’, at han har spillet sin sidste landskamp.

Men uanset hvad indstiller han karrieren til sommer, og derfor var opgøret mod Frankrig altså hans sidste optræden i slutrundesammenhæng.

Og det lignede et katastrofalt farvel for viceanføreren i landskamp nummer 244. I første halvleg dækkede han dårligt op, brændte to store chancer - heriblandt et kikset forsøg på hans signaturskud, det såkaldte ‘kamplob’.

»Jeg får måske ikke det indspring, jeg gerne vil, men da det skud røg ved siden af, der var jeg ekstremt skuffet over mig selv. Den plejer egentlig at være automatisk. Den var jeg ekstremt irriteret over,« sagde Svan med et smil.

Foto: Anna Szilagyi Vis mere Foto: Anna Szilagyi

Han begyndte anden halvleg på bænken, og der sad man og tænkte, at hans sidste kamp blev et uværdigt punktum. Men så fik han chancen i de sidste ti minutter, og der vidste han klassen med tre mål på tre forsøg - blandt andet det udlignende mål til 29-29, som sendte kampen i forlænget spilletid.

»Det betyder selvfølgelig rigtig meget at få chancen for at komme ind og virkelig bidrage og have en rolle til sidst. Det var ikke nemt at sidde ude på bænken med det, der skete i 1. halvleg, i bagagen. Jeg ville jo rigtig gerne bare hjælpe holdet med at vinde. Og det synes jeg ikke, jeg gjorde i første halvleg. Så det var en ekstrem lettelse,« sagde han.

Faktisk forklarede Nikolaj Jacobsen efter kampen, at han havde besluttet sig for, at Lasse Svan skulle slutte af på banen - uanset hvad der stod på måltavlen. Men det vidste Svan ikke selv noget om.

»Nej, slet ikke. Og som kampen forløb, når det var så tæt, så var det overhovedet ikke givet, jeg skulle ind igen. Men jeg er rigtig glad for, at jeg fik lov at bidrage til sidst.«

Lasse Svan Hansen kan se tilbage på en landsholdskarriere, hvor han har vundet både OL, VM og EM. Med søndagens bronzemedalje ender han i alt med at have vundet ni medaljer sammen med landsholdet.