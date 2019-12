Landsholdsfløjen Lasse Svan døjer med en skulderskade, få uger før det går løs ved EM i håndbold.

Med få uger til håndbold-EM kæmper landsholdsfløjen Lasse Svan for at blive klar.

Flensburg-Handewitt-spilleren kom til skade med sin venstre skulder i en ligakamp 19. december og har siden været ukampdygtig.

Han er mødt ind til en kort landsholdssamling, der varer fra lørdag til mandag. Her bliver det næppe til meget tid på træningsbanen.

- Det bliver formentlig tre dage med en masse behandling og en masse is på arm og skulder. Så håber jeg på, at når jeg tager herfra, så er der en væsentlig forbedring at se, siger han til DR.

I kampen i Bundesligaen måtte Lasse Svan udgå tre minutter før tid, efter at han var røget ind i en reklamebande i Ludwigshafens håndboldhal.

Han havde i forvejen smerter i skulderen efter en tackling tidligere i kampen, men turen i reklamebanden sendte ham ud.

- Da jeg blev ramt der, var det som om, det hele lukkede sammen, og jeg blev nødt til at gå ud. Siden da har jeg ikke spillet, siger 36-årige Svan.

Efter den korte landsholdssamling får spillerne en fridag og tager herefter til Frankrig 2. januar.

Her skal landsholdet deltage i et Golden League-stævne fra 3. til 5. januar, hvor modstanderne er Norge og Frankrig.

Danmark spiller sin første kamp ved EM 11. januar mod Island. Derudover er danskerne i pulje med Ungarn og Rusland.

/ritzau/