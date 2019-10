Flensburg-Handewitt har svært ved at få både angrebet og forsvaret op i gear på samme tid, mener Lasse Svan.

Flensburg-Handewitt måtte se sig slået for første gang i Champions League i denne sæson, da det søndag endte med et nederlag til Aalborg Håndbold.

Det tyske hold gik til pause med en føring på 16-14, men i anden halvleg kom aalborgenserne tilbage og endte med at tage sejren.

Ifølge en af Flensburg-Handewitts tre danske spillere, Lasse Svan, skal årsagen til nederlaget findes i tyskernes forsvar.

- Vi har perioder i første halvleg, hvor vi har et par redninger, men de (Aalborg, red.) kommer til rigtig fine afslutninger stort set hver gang, og vi kan igennem 60 minutter slet ikke finde nogen løsninger.

- Det er frustrerende, men det er lidt et resultat af, at vi leder efter en komplet kamp, hvor tingene fungerer over hele banen. I de sidste par kampe har det enten været forsvaret, der ikke virkede, eller også har det været angrebet, siger Lasse Svan.

Han hilser den kommende uges landsholdssamling velkommen.

- Nu får vi lige en uge med landsholdet, hvor folk kan komme lidt væk og få lidt ny energi og motivation til at komme tilbage og arbejde for hinanden og vise en lidt større lyst til at få tingene til at fungere over hele banen, siger Lasse Svan.

Fløjspillerens kollega på både klub- og landshold Simon Hald måtte i første halvleg af søndagens Champions League-opgør udgå med en knæskade.

Stregspilleren deltog i opvarmningen til anden halvleg, som han dog endte med at se fra udskiftningsbænken.

Efter kampen var Hald selv endnu ikke klar over, om skaden holder ham ude af den kommende uges Golden League-kampe, som han er udtaget til.

