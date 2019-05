Lasse Møller er lige nu det største talent i dansk herrehåndbold, og fra næste sommer får den 22-årige venstre back mulighed for at prøve sig selv af på øverste hylde.

Det sker, når han skifter GOG ud med Flensburg-Handewitt.

Den tyske storklub har netop offentliggjort, at Lasse Møller, der har fået stemplet ’Den nye Mikkel Hansen’, er ny mand på holdkortet fra sommeren 2020.

Og det er en stolt Lasse Møller, som ser frem til at prøve kræfter med danskerklubben Flensburg-Handewitt og den tyske Bundesliga.

»Jeg glæder mig virkelig til at løbe på banen for Flensburg i Hölle-Nord. For mig er denne klub absolut legendarisk, og siden min barndom har jeg fulgt med i, hvad der sker i Flensburg.«

»SG (SG Flensburg-Handewitt, red.) har en lang tradition for store danske spillere, og jeg er meget ivrig efter at skrive min egen historie her. Afstanden til mit danske hjem gør dette skifte perfekt for mig,« siger Lasse Møller til klubbens hjemmeside.

Også Flensburg-cheftræner Maik Machulla er begejstret for tilgangen af danskeren.

»Jeg er meget glad for, at vi var i stand til at overbevise ham om vores projekt. Udviklingen af vores spillere i løbet de sidste to år, og også den præstation de har vist internationalt, taler for sig selv. Så jeg er sikker på, han har haft let ved at træffe sin beslutning.«

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

»Fysisk og spillemæssigt kan jeg se en masse muligheder, og så glæder jeg mig til at arbejde med Lasse. I de intensive samtaler, vi har haft, kunne jeg tidligt mærke det store ønske, Lasse har for at spille i SG,« siger Maik Machulla.

Lasse Møller forlængede i januar i år sin kontrakt med GOG frem til sommeren 2021, men en klausul gør det muligt for ham at skifte til Flensburg et år før kontraktudløb.