Velkommen til ‘WTF is going on’ - B.T. Sports faste format med vores håndboldekspert under VM-slutrunden, Lars Rasmussen.

Den tidligere europamester og nuværende håndboldtræner vil løbende levere sine analyser i tre dele:

What the fuck!, What’s the fact og What’s the future.

Denne gang raser Lars Rasmussen over, at Danmark taler så meget om guld - men hvor bliver det af?

I Danmark snakker vi hele tiden om guld, men hvor fanden bliver det af?

Ja, vi vandt OL i 2016, men vi spillede måske tre gode kampe. Vi var ved at ryge ud, for fanden. Der var krise. Ulrik Wilbek var ved at fyre Gudmundur Gudmundsson midt under OL. Men vi vandt. Det har vi bare ikke gjort så tit på trods af kvaliteterne.

Danmark vandt EM i 2012. I 2013 tabte vi VM-finalen med 16 mål til Spanien. I 2014 tabte vi finalen med ni mål til Frankrig. Så vi taler en masse om guld, men vi har godt nok været langt fra det til de seneste slutrunder. Nu må det snart være på tide!

Vi er dybt afhængige af, at Niklas Landin står godt på mål, og at Mikkel Hansen viser sig som den verdensklassespiller, han er.

Jeg sidder ikke og tænker, at det er da dejligt, hvis vi slår Chile 87-5. Det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg kigger på, hvad der gør, at vi kan begå os mod Frankrig, Kroatien, Norge og Sverige.

Vi har en ubeskriveligt god bredde på det danske landshold. Vi kan erstatte Casper U. Mortensen med Magnus Landin, og vi kan bytte Hans Lindberg med Lasse Svan, og det vil ikke svække os.

Det gælder stort set hele vejen rundt. Det skulle normalt gøre, at vi i en lang slutrunde har flere ressourcer, når vi rammer de afgørende kampe.

Vi har også to - måske endda tre - verdensstjerner i Mikkel Hansen, Niklas Landin og René Toft i forsvaret. Men Niklas Landin har været skadet under opstarten. Mikkel Hansen har de seneste par år døjet med knæet. Og René Toft har været skadet i mere eller mindre hele sit liv.

De tre spillere har lige en tand højere niveau end de andre. Hvis ikke de rammer topniveau, så rammer herrelandsholdet heller ikke 100 procent. Og det er der brug for mod de bedste.

Danmark er helt sikkert store bejlere til at vinde. Men hvor mange gange har vi vundet VM? NUL! Det er et fact.

Hvis Danmark skal vinde VM, skal jeg bede om to ting. Den første er til Niklas Landin og Mikkel Hansen - ram nu jeres verdensstjerne-niveau!

Den anden er til de danske håndboldfans. Lad nu strikketøjet blive hjemme. Lad være med at være familien Danmark i træsko. Prøv at se, om vi ikke kan komme op på Balkan-niveau.

Vi er så privilegerede at have et VM på hjemmebane. Det er beviseligt, at man bare automatisk kommer tættere på guldet, når man har 15-20.000 mennesker bag sig.

Så kære publikum, I er måske den ottende mand, som vi normalt ikke har. Men I kan være vores ottende mand, der gør, at vi vinder det her VM.

Se Serbien i 2012, hvor de mødte os i EM-finalen. Qatar spillede i 2015 VM-finale på hjemmebane mod Frankrig. De har ikke været i nærheden af noget før eller siden.

Hvis vi skulle møde Chile i Chile, ville de have 12.000 tilskuere, der kunne finde på at løbe på banen og slå spillerne. Jeg siger ikke, at vi skal gøre det. Men lad os nu skræmme modstanderne lidt, og lad dem mærke bare en anelse svinske tilstande.

Det kan være med til at give Danmark de sidste tre procent.

Kombinér det med Mikkel Hansen og Niklas Landin på topniveau. Så behøver vi ikke kun at tale om guldet. For så tror jeg på, at vi vinder VM for første gang nogensinde.