Han er en lille fyr, men en stor showmand – og drømmene for fremtiden er endnu større.

Karismatiske Lars Rasmussen er vant til snurrende kameraer i håndboldhallen, fra 'Vild med dans' og i realityserien 'Zulu HK', og nu kaster den lille fløjspiller, der vandt EM i 2008 med Danmark, sig over et nyt eventyr foran kameraet: Han vil slå igennem som skuespiller!

»Jeg synes, det er skideskægt og spændende at lave skuespil, og jeg har fået at vide, at jeg er god til det, så det vil jeg gerne lave endnu mere af i fremtiden, hvis det kan lade sig gøre,« siger han til B.T.

44-årige Lars Rasmussen fik debut i amatørfilmen 'Æg'. Det skulle egentlig bare have været en lille rolle, men Gert Henriksen, der instruerede filmen, mente, at talentet var til mere. Se Lars Rasmussen folde sig ud som skuespiller øverst i artiklen.

»Jeg endte med at få hovedrollen i filmen. Efterfølgende spurgte Gert, om jeg ville være med i to nye projekter. Dem skal vi præsentere for SF Film i september, og jeg skal spille en bærende rolle,« forklarer Lars Rasmussen stolt.

Gert Henriksen fortæller, at de to projekter har arbejdstitlerne 'Slut regnskab' og 'Westfalia, model 1984'. Ifølge instruktøren har Lars Rasmussen store drømme, og dem har han god grund til at holde fast i.

»Han vil gerne til Hollywood. Det spændende er, at vi ikke har nogen som Lars herhjemme, hvis du spørger mig. Han kan spille alt, og jeg vil beskrive ham som et naturtalent, hvis jeg skulle bruge et ord. Hans evne til at omstille sig til forskellige roller er imponerende,« vurderer Gert Henriksen.

Hvis SF Film ikke ønsker at finansiere de to projekter med den tidligere håndboldspiller, bliver de produceret alligevel. Gert Henriksen vil nemlig søge om sponsormidler til filmene, og han understreger, at Lars Rasmussen kommer til at spille over for markante og kendte skuespillere.

Generelt har Lars Rasmussen aldrig været nervøs foran et kamera. Han har således deltaget i 'Vild med dans' og 'Zulu kvægræs', mens den tidligere fløjspiller lige nu er aktuel i 'Zulu HK', der er håndboldens svar på 'FC Zulu'.

'Æg'-filmen åbnede døre for Lars Rasmussen, og han skulle faktisk have været tilbage foran kameraet på nuværende tidspunkt.

»I begyndelsen af året snakkede vi om et projekt, der skulle have været filmet her i sidste måned. Men ligesom så meget andet har coronaen sat en stopper for det. Derfor er det hele lidt usikkert. Men vi kører for fuld gas på skuespillerdrømmen. Tro mig.«

Selv om han allerede har fået mange rosende ord med på vejen i sin korte skuespillerekarriere, tager Lars Rasmussen det hele, som det kommer.

»I sidste ende beslutter jeg ikke selv, hvor mange roller jeg får lov at spille. Og det skal også lige understreges, at jeg ikke reklamerer for det, og jeg bruger ikke mine kontakter i den branche. Jeg vil hellere have, at folk ser det og kontakter mig, fordi de synes, det er fedt.«

Gert Henriksen var med til at skrive tv-serien 'Gøngehøvdingen' fra 1992, og han er slet ikke i tvivl om, hvad han bedst kan lide ved Lars Rasmussen.

»Det fantastiske ved Lars er, at han kan spille hidsigproppen med det gode hjerte. Det kan jeg virkelig godt lide,« lyder det afsluttende fra instruktøren.