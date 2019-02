Det har på den ene side været den hårdeste dag i Lars Rasmussens håndboldliv. På den anden side er han overbevisende sikker på, at han og spillerne får KIF Kolding på ret køl.

Det er en træt Lars Rasmussen, B.T. fanger lidt over ni tirsdag aften. Nykåret cheftræner, men på en ærgerlig baggrund. Hele dagen har nemlig gået med møder med ledelsen, staben og spillerne, efter at Rasmussens nu daværende chef Lars Frederiksen på kaotisk vis blev fyret tirsdag.

»Det har været måske den hårdeste dag i mit liv som håndboldtræner - sågår også som håndboldspiller,« siger han. Det har det blandt andet fordi, Lars Rasmussen også privat er nære venner med nu fyrede Lars Frederiksen.

Lars Frederiksen blev fyret, efter spillerne gik til ledelsen og klagede, skrev TV 2. Foto: Claus Fisker Vis mere Lars Frederiksen blev fyret, efter spillerne gik til ledelsen og klagede, skrev TV 2. Foto: Claus Fisker

Frederiksen blev fyret, efter klubbens spillere gik til ledelsen og klagede over trænerens 'manglende engagement' og hans arbejdsindsats, som TV 2 kunne afsløre mandag.

Kort efter fyringen blev det offentliggjort, at Rasmussen skal lede holdet sæsonen ud. Hovedmålet bliver at føre KIF Kolding væk fra nedrykning og dermed den skuffende 10. plads, klubben befinder sig på.

De eksakte detaljer om møderne kan vi ikke komme ind på, fortæller den tidligere landsholdsspiller og nu cheftræner i KIF Kolding, Lars Rasmussen. Men at sidde i midten og høre på problemerne, var nødvendige, men også hårde. For ingen ønskede at være onde ved hinanden, fortæller han.

»Vi sportsfolk er lavet af noget specielt, for vi er lavet og trænet til at abstrahere væk fra det private. Nu handler det om, når jeg nu har fået den tillid, at få KIF på ret køl igen. At få truppen på ret køl, få dem samlet og få dem til at glæde sig til at komme til håndbold, for de har det skide godt sammen. Jeg skal nok vise mit værd,« siger han.

Til spørgsmål om, hvorvidt Lars Rasmussen havde mærket samme manglende engagement som spillerne, lyder det, at der er indgået en intern aftale: Fortid er fortid, og ønsker nogen at høre om sagen, henviser Lars Rasmussen til klubbens formand Brian Stein.

»Jeg holder umådeligt meget af de her spillere og den her klub og menneskerne omkring klubben. Jeg ligger en kæmpe arbejdsindsats i, at spillerne skal være bedst muligt klædt på til næste kamp og repræsentere vel nok det største brand i Håndbolddanmark. Og når man holder så meget af en klub, og når man holder så meget af en trænerkollega og står fuldstændig splittet og i midten af det her, så er det rigtig, rigtig sørgeligt, for man ønsker bare, at det hele kunne være perfekt,« uddyber han.

KIF Kolding har tidligere haft store navne i folden. Herunder Joachim Boldsen. Dengang hed klubben KIF Kolding København. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere KIF Kolding har tidligere haft store navne i folden. Herunder Joachim Boldsen. Dengang hed klubben KIF Kolding København. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

Med det sagt fastholder Lars Rasmussen, at han ikke ser sammenholdet i klubben smuldre. Tværtimod, siger han.

»Jeg vil sige, at spillerne og klubben og ledelsen og jeg selv, vi har et fælles mål: Det er at få holdet til at vinde igen. Og jeg kan love dig for, at hvis der var noget, der blev bevist i eftermiddags, så var det, at KIF Kolding, de står sammen som klub. Det var meget imponerende at se,« siger han og tilføjer:

»Og jeg kan roligt fortælle, at hvis nogen tror, at KIF Kolding ikke vil være i toppen af dansk håndbold indenfor fire år, så tager de grueligt fejl. Grueligt fejl«

Du fortæller, du er meget påvirket af det her. Føler du dig sikker på, at du er i stand til at tage det videre nu?

»Jeg ved, hvad jeg står for og qua at en hel ledelse og en hel spillertrup har peget på mig til at være cheftræner resten af sæsonen, så kan jeg kun sige, at jeg kan love dig for, at jeg kan løfte den opgave. Jeg ved, jeg kan løfte opgaven, og jeg ved, jeg kan gøre det rigtig godt sammen med spillerne og klubben. Det her kommer til at rykke i den rigtige retning. Jeg ved, at jeg kan få holdet hen, hvor vi allesammen ønsker det.«

Det bliver i første omgang, at få KIF Kolding væk fra nedrykningsfaren. Rasmussens første opgave er fredag aften mod Ribe-Esbjerg HH på udebane.

