Han blev siddende alene på stolene et øjeblik, da det var afgjort. Forløsningen kunne fornemmes i hele Boxen.

»Det her hold har altid haft en stor skygge hængende over sig med fordums præstationer fra andre landshold. De her piger kan jo ikke gøre for, nogen har spillet håndbold før dem.«

Ordene kommer fra Lars Jørgensen. Tidligere landsholdsstjerne med EM-guld og adskillige bronzemedaljer i bagagen.

I dag er han assistenttræner for det kvindelandshold, der tirsdag med en sejr over Rusland spillede sig i semifinalen ved årets slutrunde.

Det er fair nok at være ked af det og sur, men det skal ikke præge resten af gruppen. Lars Jørgensen, assistenttræner på håndboldlandsholdet

Og det var her, han lige blev siddende på sidelinjen et kort øjeblik, mens en fra tribunen råbte hans navn og sendte en 'tommel op' ned mod banen.

Han har de seneste år set landsholdsspillerne kæmpe og blive sammenlignet med stjerner som 'de jernhårde ladies'. Noget, der ikke altid har været helt retfærdigt, mener han.

»De er med her og er enormt dygtige og dedikerede, og der har også været enorme forventninger til dem, som jeg ikke synes har været realistiske fra medierne omkring holdet – man siger nærmest hver gang, de skal nå frem til en semifinale,« siger Lars Jørgensen og påpeger, at mange andre hold altså også er gode.

»Når man hver gang – inden et mesterskab – nærmest kun kan skuffe, er det svære vilkår at arbejde under. Hvis du faktisk gør det rigtig godt og kommer til en semifinale, så er det bare det, alle forventer. Det er et hårdt mentalt pres at være under. At vi nåede det her, tror jeg rigtigt nok er en forløsning og befrielse. De bliver bekræftet i, de er gode,« siger 42-årige Lars Jørgensen.

Han husker tydeligt VM i Japan forrige år. Der var flere gode præstationer. Alligevel kunne landsholdet bagefter kigge på et træls niendeplads.

Det føltes uretfærdigt, at et dansk landshold med blot to nederlag i hele turneringen endte der, når de hollandske verdensmestre blev noteret for tre.

»Så ubarmhjertigt er det. Derfor har man nogle gange brug for held og dygtighed. Når tingene så går ens vej, og man lykkes med det… efter de år med resultatmæssige frustrationer har det været en kæmpe forløsning,« siger Lars Jørgensen, der dog også erkender, at holdet er der for at præstere.

Det handler bare om, at der er mange nuancer i sport, men både han og spillerne bliver bedømt på det sorte og hvide. Resultatet, der står på papiret. Derfor er sejrene og opturene bare vigtige, påpeger Lars Jørgensen, der har været med som assistenttræner siden 2017 under Klavs Bruun Jørgensen, der stoppede som landstræner i januar efter det skuffende VM i Japan.

Klavs Bruun Jørgensen (tv.) var den første, Lars Jørgensen var assistenttræner for. Foto: Henning Bagger

Lars Jørgensen blev dog ombord og har til dels fået en ny rolle. Hvor han tidligere kun var 'på' under slutrunder og samlinger, er han nu fuldtidsansat.

Alt der skal være klar til landsholdsafgang, er han tovholder på. Ved årets EM er hans rolle ikke så meget anderledes, forklarer han.

»Det er rollen i mellemtiden, hvor Jesper er på arbejde i Esbjerg, at jeg skal bevise mit værd og holde skruen i vandet i forhold til pigerne og insistere omkring den fysiske og mentale træning, og at de optimerer på deres søvn. Hvis der er noget biomekanisk, de vil arbejde med, får vi det sat i søen. Det er min rolle,« siger Lars Jørgensen.

Og så er der også noget andet, han har været med inde over. Den såkaldte 'aftermatch'-protokol, som han har været med til at skabe og udvikle.

En protokol, der ved siden af spillernes personlige udvikling er en del af forklaringen på, hvorfor der er meget mere overskud i år. Den handler om alle de små ting, der i det store billede gør den store forskel.

Der er arbejdet på den bedste restitution. Hvordan der efter slutfløjt ikke skal gå mere end 45 minutter, før spillerne sidder i bussen. Herefter hedder det hjem, få mad og 'på hovedet i seng'.

Det virker banalt, men har taget tid, og der er blevet optimeret meget på det, da det har en stor effekt forklarer han.

»Det er en lille optimering på mange parametre, der gør, at vi kigger på et hold, der både mentalt og fysisk udstråler et overskud,« siger Lars Jørgensen.

Lars Jørgensen (th.) er assistenttræner på landsholdet og har været det siden 2017. Foto: Bo Amstrup

Han har brugt sin erfaring fra de seneste år til at føre samtaler med Jesper Jensen, som han roser for at have skabt nogle rammer, der fungerer.

Og så har det været op til den nye landstræner at sortere i, hvad han ville bruge.

»Jeg var enormt glad for at arbejde sammen med Klavs, som jeg lærte meget af. Da muligheden opstod for, at jeg kunne få endnu større involvering i kvindehåndbolden, blive fuldtid og få lov til at arbejde endnu dybere og blive endnu mere involveret i mange ting, synes jeg bare, det var enormt spændende og attraktivt,« siger Lars Jørgensen, der især har fokuseret på arbejdet efter kampene.

Hvordan spillerne – og hele holdet for den sags skyld – skal være skarpe på debriefing og ellers videre til den næste kamp.

Tidligere har en udfordring været, at de negative følelser har fået lov til at fylde for meget.



»Det handler om hele tiden at skabe et fremsyn og se, hvad man har lært af det, frem for at vi dunker os selv oveni hovedet og ligger hele natten og tænker over, hvad der gik galt,« siger Lars Jørgensen.

For det er ikke hensigtsmæssigt for præstationerne at hænge sig for meget i følelserne, og det er de også blevet langt bedre til at tale om. Sport er følelser. Det ved han om nogen.

Men de skal gerne kunne kontrolleres, så det ikke går ud over præstationen.



»Det er fair nok at være ked af det og sur, men det skal ikke præge resten af gruppen. Man kommer til morgenmad og spiller minimum til nul. Og har man det godt med at komme over et nederlag eller en præstation efter en halv time, og man griner og smiler, er det også okay. Den forskellighed vil vi også være med til at hylde, for vi har brug for, at folk er klar til næste kamp,« siger Lars Jørgensen.

For ham og landsholdet bliver det fredag aften, hvor Norge venter i Boxen klokken 20.30.